"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

Premiér Fiala neopomenul ani výpravu čtyř členů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) na místa bojů z druhé světové války, které při návratu z Ruska nevpustilo Lotyšsko přes hranice. Připomněl také, že poslední Babišovu vládu se sociálními demokraty komunisté podporovali.
"Andrej Babiš se spojí s kýmkoli, aby získal politickou moc. A to nesmíme dopustit," dodal.
Někteří tvrdí, že na volbách nezáleží, ale to rozhodně není pravda. Letos totiž rozhodujeme, zda budeme i nadále žít ve svobodě a demokracii.— Petr Fiala (@P_Fiala) August 14, 2025
Teď jde o Česko! 🇨🇿 pic.twitter.com/5agS1eXuIP
Politici všech kandidujících subjektů vyrážejí sedm týdnů před hlasováním za voliči v intenzivní kontaktní kampani, o hlasy se ucházejí také na rostoucím počtu billboardů a příspěvků na sociálních sítích.
Podle průzkumu agentury STEM by ANO získalo ve volbách konaných minulý týden 73 mandátů a Spolu 47. SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou, by obsadilo 27 křesel. Hnutí STAN by mělo 21 poslanců, Piráti, kteří mají na kandidátkách také členy Zelených, i Stačilo! pak shodně 16 poslanců.
Současné vládní koalici Spolu a STAN by tak hlasy pro získání většiny nestačily, ani kdyby obnovila spolupráci s Piráty, kteří kabinet opustili před rokem. ANO by k ovládnutí dolní parlamentní komory potřebovalo jednoho či více partnerů nejméně s 28 mandáty.
V uplynulých týdnech kvůli bitcoinové kauze lehce ztrácela koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), podle STEM se pokles zastavil. "Prozatím se zdá, že se vliv kauzy na preference Spolu již vyčerpal," uvedli autoři průzkumu. Podle analytika STEM Martina Kratochvíla je ale málo pravděpodobné, že by současné vládní strany a Piráti mohli po podzimních volbách kabinet znovu sestavit.
Za voliči se kandidáti Spolu po prázdninové odlehčené formě kampaně vracejí v těchto dnech. Naplno horkou fázi rozjedou 20. srpna v Praze tiskovou konferencí o programových pilířích pro příští volební období. Premiér se pak vrátí k cyklu besed v krajských centrech, které podnikal v červnu, chystá i návštěvy menších měst. Starostové zvou na besedy, jejich předseda Vít Rakušan spolu s místopředsedou Lukášem Vlčkem osloví v pondělí voliče v Jihlavě u "dobrého piva".
Babiš se kontaktní kampani věnuje v posledních týdnech naplno, voliče oslovuje i v malých obcích, nyní Moravskoslezského kraje. V pátek má v kalendáři výšlap na Lysou horu. Stejně jako on využívají kandidáti napříč politickým spektrem letní počasí k různým sportovním akcím, společným cyklovýletům a podobně.
Piráti pořádají debaty moderované influencerem Big Daddy Mikkym s poznámkou: Ogriluje naše politiky na otázkách, které vás pálí. SPD plánuje od 3. září návrat k pořádání prodejních jarmarků. ANO zveřejní program v Dolní oblasti Vítkovic o den později. Kandidáti Stačilo! projíždějí kraje pod heslem "Jedeme za vámi", Motoristé zvolili pro seznam výjezdů název "Setkání s vámi".