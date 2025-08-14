Domácí

"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

ČTK ČTK
před 30 minutami
Premiér a volební lídr Spolu Petr Fiala (ODS) zahájil na sociálních sítích další fázi kampaně před sněmovními volbami varováním před opětovným spojením šéfa ANO Andreje Babiše s komunisty. Na síti X zveřejnil po třítýdenní dovolené video, v němž zmiňuje kontroverzní výroky kandidátů hnutí Stačilo! z poslední doby.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Viet Tran

Premiér Fiala neopomenul ani výpravu čtyř členů Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) na místa bojů z druhé světové války, které při návratu z Ruska nevpustilo Lotyšsko přes hranice. Připomněl také, že poslední Babišovu vládu se sociálními demokraty komunisté podporovali.

"Andrej Babiš se spojí s kýmkoli, aby získal politickou moc. A to nesmíme dopustit," dodal.

Politici všech kandidujících subjektů vyrážejí sedm týdnů před hlasováním za voliči v intenzivní kontaktní kampani, o hlasy se ucházejí také na rostoucím počtu billboardů a příspěvků na sociálních sítích.

Podle průzkumu agentury STEM by ANO získalo ve volbách konaných minulý týden 73 mandátů a Spolu 47. SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou, by obsadilo 27 křesel. Hnutí STAN by mělo 21 poslanců, Piráti, kteří mají na kandidátkách také členy Zelených, i Stačilo! pak shodně 16 poslanců.

Současné vládní koalici Spolu a STAN by tak hlasy pro získání většiny nestačily, ani kdyby obnovila spolupráci s Piráty, kteří kabinet opustili před rokem. ANO by k ovládnutí dolní parlamentní komory potřebovalo jednoho či více partnerů nejméně s 28 mandáty.

V uplynulých týdnech kvůli bitcoinové kauze lehce ztrácela koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), podle STEM se pokles zastavil. "Prozatím se zdá, že se vliv kauzy na preference Spolu již vyčerpal," uvedli autoři průzkumu. Podle analytika STEM Martina Kratochvíla je ale málo pravděpodobné, že by současné vládní strany a Piráti mohli po podzimních volbách kabinet znovu sestavit.

Za voliči se kandidáti Spolu po prázdninové odlehčené formě kampaně vracejí v těchto dnech. Naplno horkou fázi rozjedou 20. srpna v Praze tiskovou konferencí o programových pilířích pro příští volební období. Premiér se pak vrátí k cyklu besed v krajských centrech, které podnikal v červnu, chystá i návštěvy menších měst. Starostové zvou na besedy, jejich předseda Vít Rakušan spolu s místopředsedou Lukášem Vlčkem osloví v pondělí voliče v Jihlavě u "dobrého piva".

Babiš se kontaktní kampani věnuje v posledních týdnech naplno, voliče oslovuje i v malých obcích, nyní Moravskoslezského kraje. V pátek má v kalendáři výšlap na Lysou horu. Stejně jako on využívají kandidáti napříč politickým spektrem letní počasí k různým sportovním akcím, společným cyklovýletům a podobně.

Piráti pořádají debaty moderované influencerem Big Daddy Mikkym s poznámkou: Ogriluje naše politiky na otázkách, které vás pálí. SPD plánuje od 3. září návrat k pořádání prodejních jarmarků. ANO zveřejní program v Dolní oblasti Vítkovic o den později. Kandidáti Stačilo! projíždějí kraje pod heslem "Jedeme za vámi", Motoristé zvolili pro seznam výjezdů název "Setkání s vámi".

 
Mohlo by vás zajímat

Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii

O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii

Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout puchýřům od slunce? Pozor na choulostivé partie

Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout puchýřům od slunce? Pozor na choulostivé partie
4:22
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala KSČM ODS Kateřina Konečná

Právě se děje

před 22 minutami
Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Na přítomnost lídrů hnutí ANO ve vietnamské tržnici se objevují rozporuplné reakce. Někteří v ní vidí milou návštěvu menšiny, jiní předvolební kampaň.
Aktualizováno před 22 minutami
Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance

ŽIVĚ
Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

Na síti X premiér a lídra Spolu zveřejnil po třítýdenní dovolené video, v němž zmiňuje kontroverzní výroky kandidátů hnutí Stačilo! z poslední doby.
před 37 minutami
Krejčíková - Paoliniová. Češka chce v repríze finále Wimbledonu potvrdit svůj vzestup

ŽIVĚ
Krejčíková - Paoliniová. Češka chce v repríze finále Wimbledonu potvrdit svůj vzestup

Sledujte online přenos z osmifinále turnaje v Cincinnati mezi Barborou Krejčíkovou a Jasmine Paoliniovou. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
před 46 minutami
Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

Nejtepleji bylo ve čtvrtek na měřicí stanici Plzeň-Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia.
před 52 minutami
Zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Byl Draculou i biskupem z Nottinghamu

Zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Byl Draculou i biskupem z Nottinghamu

Účinkoval v muzikálech Jekyll & Hyde, Johanka z Arku, Robin Hood nebo Tajemství. Zpíval v operách Bohéma či Evžen Oněgin. Hrál i na kanadskou pilu.
Aktualizováno před 1 hodinou
O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii

O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii

Špína a teplotní šoky z klimatizace mohou lidi ohrozit až na životě. Zvlášť ty nemocné a zranitelné, varují lékaři.
Další zprávy