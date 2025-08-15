Domácí

Dramatický zásah policie a bedny plné peněz. Bitcoinová kauza podvazuje šance Spolu

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Pouhých 50 dnů před volbami se dostává bitcoinová kauza do kvalitativně nové fáze. Policie totiž ve čtvrtek večer zadržela Tomáše Jiřikovského, který na jaře daroval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti. A vrchní státní zástupce Roman Dragoun uvedl, že se zásah týkal praní špinavých peněz a obchodu s drogami. Což bude mít své politické důsledky.
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. | Video: Video

Jednoduše řečeno: na prahu horké fáze kampaně jsme svědky dalšího kola kauzy, jejíž potenciál, pokud jde o politický přesah, není zrovna malý. Ostatně bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) kvůli ní rezignoval a jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) si v ní nepočíná zrovna šikovně.

Související

Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Jiřikovský soud

Už teď je jasné, že celá šlamastyka nahrává opozici. Andrej Babiš a spol. jistě ještě přitvrdí a budou prohlašovat, že vláda spolupracovala s organizovaným zločinem a pomáhala lidem, kteří se zapletli do obchodu s drogami, prát špinavé peníze.

Český rozhlas navíc uvedl, že na jednom místě spojeném s Jiřikovským policisté našli dvě bedny plné eur v přepočtu za desítky milionů korun. A server Novinky.cz zase cituje advokáta Tomáše Jiřikovského, podle jehož slov byl jeho klient domluvený s policisty na tom, že v pátek dorazí na Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ) podat výpověď.

"Je to pro mě překvapení, protože minulý týden mě telefonicky kontaktoval policista z NCOZ a domluvili jsme se, že dnes odpoledne ve dvě hodiny klient přijde podat vysvětlení," řekl Novinkám.cz Jiřikovského obhájce Karim Titz. Tato okolnost bude zcela jistě předmětem spekulací, proč se policisté rozhodli Jiřikovského zadržet a proč tak učinili právě nyní - tedy relativně krátce před volbami.

Pozoruhodná je v tomto ohledu páteční přestřelka bývalého ministra spravedlnosti a jeho nástupkyně Evy Decroix na sociálních sítích. Ta Blažkovi napsala, že je všechno od začátku v celé kauze úplně špatně.

Související

Opozice mobilizuje, vládní tábor ztrácí, do sněmovny by těsně "dojeli" i Motoristé

Konečná, Fiala, Babiš - Ikona, poutak

"Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř deseti letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní," míní ovšem Blažek.

"Nebude-li odsouzen," dodává Blažek na sociální síti X, "předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet". Eva Decroix na to reagovala takto: "Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvému zimník!"

Související

Decroix se ostře pustila do Blažka: Ušetři nás svých názorů, je to od začátku blbě

Eva Decroix, ministryně spravedlnosti, ODS, místopředsedkyně, poslankyně

Ze slov ministryně spravedlnosti je patrná nervozita. Podle politologa Aleše Michala, pokud jde dopad kauzy na preference, budou ale určující dvě věci. "První klíčovou bude, co všechno se v případu ještě objeví. To je velmi těžké předvídat, zatýkání a trestní stíhání však indikuje poměrně vážné okolnosti," uvažuje Michal. "Druhou je, jakým způsobem se to všechno povede propojit se současnými politiky koalice Spolu," dodal pro Aktuálně.cz.

Důležitou okolností podle něj stále zůstává, že Pavel Blažek skončil v pozici ministra rychle. "To staví do dobrého světla především premiéra Petra Fialu, který z tohoto pohledu jednal razantně a bez zbytečného odkladu," má jasno politolog. A zdůrazňuje, že se rázný postup premiéra v danou chvíli jeví jako nutná podmínka potřebná k tomu, aby dopad na preference koalice Spolu nebyl ještě větší. Ani to ale navzdory postupu Fialy nelze vyloučit.

Související

Dva měsíce před volbami řeší ODS složitý rébus, bude hledat cestu z pasti

Premiér Petr Fiala na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, 18. 3. 2025.

Podle Michala je třeba vzít také v úvahu, že preference koalice Spolu kvůli kauze doposud nějak drasticky nepoklesly. On sám to přičítá polarizované společnosti.

"I ti vládní voliči, kterým kauza může být nepříjemná, vidí mnohem větší hrozbu v Andreji Babišovi. Bitcoinová kauza spíš zmařila naděje na další růst Spolu v době, kdy se trend v preferencích jevil jako rostoucí. To je samozřejmě pro nejsilnější vládní uskupení velmi problematické, za celé léto se nepodařilo tento trend znovu nastoupit," upozorňuje politolog.

Související

Šikana od expremiéra? Jste horší než lidovci za nás, vzkázal Topolánek Starostům

Spotlight - Mirek Topolánek

Navíc podle něj nelze vyloučit, že další informace o kauze mohou potenciálně podvázat šance Spolu na to, aby se tak stalo, například během horké fáze kampaně v září. "Je třeba si ale také připomenout, že opravdu velké množství lidí je stále nerozhodnutých. Sociologové často uvádějí údaj kolem třetiny těch, kteří k volbám chtějí jít, ale zároveň nejsou rozhodnuti, koho podpoří," dodává Michal.

"Problémem pro vládní strany je," míní politolog, "že momentum je nyní na straně opozice. Vládní koalice by potřebovala bezprecedentně a velmi překvapivě mobilizovat, zároveň však nenabízí nic, co by jí k tomu mělo pomoct. Bitcoinová kauza tak může napomoct opozici zejména další demobilizací vládního bloku, což ale ve volbách bude samozřejmě rozhodující," upozorňuje politolog.

Osobně ho nakonec také zajímá, jak se k novým skutečnostem postaví hnutí STAN. "Jeho komunikace je zmatená, kombinuje výzvy k řešení, ale i takříkajíc zařazení zpátečky. Preference uvnitř vládního bloku se mohou také přerozdělovat v závislosti na tom, jestli si STAN najde jednoznačnější a srozumitelnější pozici," dodal politolog pro Aktuálně.cz.

Babišovo "chaotické šílenství". Děsí mě, kolik lidí ho chce volit, říká Decroix (2. 4. 2025)

Spotlight Aktuálně.cz - Eva Decroix | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Stát začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů, oznámil Výborný

Stát začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů, oznámil Výborný

Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Volt Česko má připraveno 28 žalob na kandidátky Stačilo! a SPD. Kvůli nekalé koalici

Volt Česko má připraveno 28 žalob na kandidátky Stačilo! a SPD. Kvůli nekalé koalici
domácí Aktuálně.cz Obsah politika Volby do sněmovny 2025 Bitcoin Pavel Blažek Eva Decroix Ministerstvo spravedlnosti ČR kriminalita Drogy policie Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 24 minutami
Značky už se instalují. První motoristé se rychlostí 150 km/h projedou po dálnici D3

Značky už se instalují. První motoristé se rychlostí 150 km/h projedou po dálnici D3

Ředitelství silnic a dálnic už započalo s instalací značek, které dovolí motoristům v Česku šlápnout na dálnici na plyn trochu víc.
před 36 minutami
Stát začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů, oznámil Výborný

Stát začne vymáhat od Agrofertu dotace kvůli Babišovu střetu zájmů, oznámil Výborný

Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský uvedl, že pro jakékoliv vrácení dotací nevidí důvod a jedná se podle něj o předvolební kampaň.
před 45 minutami
Mladí Slováci zhudebnili hněv a vztek. O mrtvé revoluci s raperem Fvck_Kvltem

Mladí Slováci zhudebnili hněv a vztek. O mrtvé revoluci s raperem Fvck_Kvltem

Nálož koncertů pod širým nebem nabízí špinavý zvuk z hlubin českého a druhý den i slovenského undergroundu.
Aktualizováno před 50 minutami
Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Aktualizováno před 52 minutami
Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Úřad kontrolu nařídil letos v březnu, dokončena byla 12. srpna.
Aktualizováno před 56 minutami
Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 120 mrtvých a stovky nezvěstných

Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 120 mrtvých a stovky nezvěstných

Záchranáři zatím evakuovali 1300 turistů uvězněných v horské oblasti, která je náchylná na sesuvy půdy.
před 1 hodinou
"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

Nápis "Vrazi od roku 1939" odkazoval na holokaust v době druhé světové války, během níž nacisté vyvraždili okolo šesti milionů Židů.
Další zprávy