Dramatický zásah policie a bedny plné peněz. Bitcoinová kauza podvazuje šance Spolu

Jednoduše řečeno: na prahu horké fáze kampaně jsme svědky dalšího kola kauzy, jejíž potenciál, pokud jde o politický přesah, není zrovna malý. Ostatně bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) kvůli ní rezignoval a jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) si v ní nepočíná zrovna šikovně.
Už teď je jasné, že celá šlamastyka nahrává opozici. Andrej Babiš a spol. jistě ještě přitvrdí a budou prohlašovat, že vláda spolupracovala s organizovaným zločinem a pomáhala lidem, kteří se zapletli do obchodu s drogami, prát špinavé peníze.
Český rozhlas navíc uvedl, že na jednom místě spojeném s Jiřikovským policisté našli dvě bedny plné eur v přepočtu za desítky milionů korun. A server Novinky.cz zase cituje advokáta Tomáše Jiřikovského, podle jehož slov byl jeho klient domluvený s policisty na tom, že v pátek dorazí na Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ) podat výpověď.
"Je to pro mě překvapení, protože minulý týden mě telefonicky kontaktoval policista z NCOZ a domluvili jsme se, že dnes odpoledne ve dvě hodiny klient přijde podat vysvětlení," řekl Novinkám.cz Jiřikovského obhájce Karim Titz. Tato okolnost bude zcela jistě předmětem spekulací, proč se policisté rozhodli Jiřikovského zadržet a proč tak učinili právě nyní - tedy relativně krátce před volbami.
Pozoruhodná je v tomto ohledu páteční přestřelka bývalého ministra spravedlnosti a jeho nástupkyně Evy Decroix na sociálních sítích. Ta Blažkovi napsala, že je všechno od začátku v celé kauze úplně špatně.
"Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř deseti letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní," míní ovšem Blažek.
"Nebude-li odsouzen," dodává Blažek na sociální síti X, "předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet". Eva Decroix na to reagovala takto: "Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvému zimník!"
Ze slov ministryně spravedlnosti je patrná nervozita. Podle politologa Aleše Michala, pokud jde dopad kauzy na preference, budou ale určující dvě věci. "První klíčovou bude, co všechno se v případu ještě objeví. To je velmi těžké předvídat, zatýkání a trestní stíhání však indikuje poměrně vážné okolnosti," uvažuje Michal. "Druhou je, jakým způsobem se to všechno povede propojit se současnými politiky koalice Spolu," dodal pro Aktuálně.cz.
Důležitou okolností podle něj stále zůstává, že Pavel Blažek skončil v pozici ministra rychle. "To staví do dobrého světla především premiéra Petra Fialu, který z tohoto pohledu jednal razantně a bez zbytečného odkladu," má jasno politolog. A zdůrazňuje, že se rázný postup premiéra v danou chvíli jeví jako nutná podmínka potřebná k tomu, aby dopad na preference koalice Spolu nebyl ještě větší. Ani to ale navzdory postupu Fialy nelze vyloučit.
Podle Michala je třeba vzít také v úvahu, že preference koalice Spolu kvůli kauze doposud nějak drasticky nepoklesly. On sám to přičítá polarizované společnosti.
"I ti vládní voliči, kterým kauza může být nepříjemná, vidí mnohem větší hrozbu v Andreji Babišovi. Bitcoinová kauza spíš zmařila naděje na další růst Spolu v době, kdy se trend v preferencích jevil jako rostoucí. To je samozřejmě pro nejsilnější vládní uskupení velmi problematické, za celé léto se nepodařilo tento trend znovu nastoupit," upozorňuje politolog.
Navíc podle něj nelze vyloučit, že další informace o kauze mohou potenciálně podvázat šance Spolu na to, aby se tak stalo, například během horké fáze kampaně v září. "Je třeba si ale také připomenout, že opravdu velké množství lidí je stále nerozhodnutých. Sociologové často uvádějí údaj kolem třetiny těch, kteří k volbám chtějí jít, ale zároveň nejsou rozhodnuti, koho podpoří," dodává Michal.
"Problémem pro vládní strany je," míní politolog, "že momentum je nyní na straně opozice. Vládní koalice by potřebovala bezprecedentně a velmi překvapivě mobilizovat, zároveň však nenabízí nic, co by jí k tomu mělo pomoct. Bitcoinová kauza tak může napomoct opozici zejména další demobilizací vládního bloku, což ale ve volbách bude samozřejmě rozhodující," upozorňuje politolog.
Osobně ho nakonec také zajímá, jak se k novým skutečnostem postaví hnutí STAN. "Jeho komunikace je zmatená, kombinuje výzvy k řešení, ale i takříkajíc zařazení zpátečky. Preference uvnitř vládního bloku se mohou také přerozdělovat v závislosti na tom, jestli si STAN najde jednoznačnější a srozumitelnější pozici," dodal politolog pro Aktuálně.cz.
