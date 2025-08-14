Důsledky průšvihu Fialovy ochranky. Policejní elita hledá "bonzáka", popsaly zdroje

Bodyguardi předsedy vlády se vraceli ze střídání směn v Itálii, kde Fiala trávil dovolenou. Během jedné ze zastávek si odskočili krátce pro jídlo. Třebaže služební vozidlo měli údajně na placeném parkovišti s bezpečnostní kamerou, po návratu k autu se jim naskytl pohled na rozbitá okna a poškozený zámek. Jak později potvrdila Ochranná služba PČR, vůz skončil v servisu.
Incident vyvolal pozdvižení na centrále elitního policejního útvaru, kterému šéfuje generál Jiří Komorous. Vedení řeší, zda nejsou na místě nová protiopatření, aby se v budoucnu zamezilo dalšímu vloupání či poškození služebních vozidel. Mluví se o pravidelných až nepřetržitých hlídkách, střídání na zastávkách i vyšších výdajích za hlídaná parkoviště.
Zároveň se v útvaru bouřlivě diskutuje o tom, kdo z příslušníků policejní ochranky upozornil novináře - včetně redakce Aktuálně.cz - na to, co se stalo v Itálii. Několik policistů, s nimiž se redaktor dostal do kontaktu, nezávisle na sobě potvrdilo rozruch ve vlastních řadách.
Všichni si přáli promluvit pod podmínkou anonymity, jelikož nadále působí ve státních bezpečnostních složkách či přímo v Ochranné službě PČR. Obávají se proto případných problémů či msty ze strany vedení policie. Jejich identitu i příslušnost k útvaru si redakce ověřila.
"Atmosféra je hustá. Pátrá se po bonzákovi, stejně jako už kolikrát předtím. Tentokrát se to ale obešlo bez označení, že jsou mezi námi krysy a zrádci, jak některé kolegy dříve častovali. Padají apely, ať už nikdo nic neříká, že průšvihů bylo dost," popsal ochránce, s nímž redaktor Aktuálně.cz mluvil v pondělí odpoledne.
Nervozita v řadách policie
Podobně se vyjádřil další současný policista z Ochranné služby PČR. "Nálada je po celou dobu stejně hrozná. Další řešení zásadního problému a nedostatku v řadě není pro vedení úplně tématem. Hlavní úkol je opět za každou cenu vyhledat vynašeče, na což je vynakládáno nemalé úsilí. Všichni se nám smějí, místo výkladní skříně policie jsme jen ostudou," posteskl si člen elitních ozbrojených složek.
"Co vám budu povídat, není to dobré. Ale to už od loňského roku, co lezou články o našem útvaru. Jsou tu vlastně tři tábory. Do prvního spadá především vedení a lidé kolem něj, o kterých se většinou píše. Pak je tu skupina policistů, kterým se problémy nelíbí a upozorňují na to. A pak je tu poslední partička, která se do toho nechce plést, a je ráda, že je ráda," potvrdil do třetice policejní zdroj z útvaru.
Tíha problému nedopadla jen na skupinu, která má střežit domácí politickou špičku. Nervozita mezi policisty se přenesla až k hlídkám, které mají na starost bezpečnost zastupitelských úřadů v Praze či slouží jako "předvoj" na rizikových akcích.
"Samozřejmě to řeší celý útvar, od psovodů a pyrotechniků po kluky od ambasád. Ale zatím je to spíš taková šeptaná. Všechny spíše zajímá, kdo vynáší citlivé informace," uvedl policejní zdroj, jenž má na starost jedno z velkých velvyslanectví v centru Prahy.
"Vše je ve stejném režimu. Z počátku žabomyší boje, teď už řadu měsíců přetrvávající mikroklima top managementu, kterou bych vystihl následujícími slovy: zoufalost a vzájemné patolízalství. Mezi nemalým množstvím určitých podřízených panují pouze strach, nedůvěra a obavy z dalších dní. Myslím, že zlé úmysly co nevidět přejdou v plány a dotknou se minimálně jednoho z již označených…" naznačil obavy další aktivní policejní ochránce.
Poškozené auto? Velký problém
Redakce Aktuálně.cz vyzpovídala také několik bývalých a vysoce postavených příslušníků Ochranné služby PČR, kteří si přáli zůstat v anonymitě a kteří v minulosti měli na starost bezpečnost vrcholových politiků. Jsou proto dobře obeznámení s chodem útvaru.
Kauza poničeného policejního vozidla ochranky premiéra Fialy je překvapila. Stejně jako informace, že auto nebylo pod neustálým dohledem nebo alespoň na bezrizikovém místě. A to bez ohledu na skutečnost, že se jednalo o "jen" dodávku, v níž se v dané chvíli přepravovali ochránci, nikoli samotný premiér Fiala se svou rodinou.
Ochranná služba Policie České republiky
Ochranná služba je speciální útvar Policie ČR, který má na starost ochranu a dopravu vybraných ústavních činitelů. Střeží například premiéra a sídlo vlády, předsedy obou parlamentních komor, ministry financí, zahraničních věcí, vnitra, průmyslu a obchodu a spravedlnosti.
Dále také zajišťuje bezpečnost zastupitelských úřadů a velvyslanců, zahraničních delegací, budov Ústavního soudu, Poslanecké sněmovny a Senátu či části pražského letiště. V současnosti elitnímu útvaru velí generál Jiří Komorous.
"Služební vozidlo, ve kterém se přepravují chráněné osoby nebo jsou součástí kolony, musí buď neustále někdo hlídat, nebo se musí zaparkovat v režimovém, zabezpečeném prostoru. Ideálně v takovém, který hlídá policie. V podstatě se nedá věřit nikomu a ochrana je odpovědnost svěřená Policii ČR zákonem i vládním nařízením. Tak to aspoň bylo za mě," řekl bývalý elitní policista, jenž nechtěl být jmenován.
Zkritizoval především fakt, že vůbec došlo ke škodě. "Pokud auto nikdo nehlídal, je to velký problém. A pokud ho někdo dokonce poškodil a nikdo si toho nevšiml, tak je to ještě větší problém. Představte si, jak snadné by bylo něco umístit pod vozidlo - GPS či nástražný výbušný systém. Auto se zpravidla musí hlídat nonstop, stejně jako se střeží chráněné osoby," poznamenal redaktorovi.
"Zde můžeme být rádi, že to vše skončilo jen rozbitým oknem. Někdo by mohl říct, že je omlouvá divoká Itálie, zjevné selhání tamější ostrahy na parkovišti a hlad. A je to lidsky i pochopitelné. Ale na to se přece nemůže elitní útvar vymlouvat. Ať současné vedení v této věci vyvodí odpovědnost," konstatoval další někdejší policejní příslušník.
Redakce Aktuálně.cz požádala Ochrannou službu PČR o podrobnosti k plánovaným opatřením po italském incidentu. Po odeslaných dotazech obdržela automatickou zprávu, že je mluvčí útvaru do konce týdne v pracovní neschopnosti. Případné vyjádření Policejního prezidia ČR bude do článku doplněno.