Domácí

Většina Čechů se nepřipravuje na krizové situace, nemají doma ani nouzové zásoby

ČTK ČTK
před 56 minutami
Asi 73 procent české populace se nijak nepřipravuje na krizové situace, lidé nemají připravené nouzové zásoby či další věci potřebné pro takovou situaci. U příležitosti představení příručky, která má občanům pomoci připravit se krizové situace, jako jsou povodně, požáry, bouře nebo výpadky základních služeb, to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).
Vít Rakušan
Vít Rakušan | Foto: Libor Fojtík

Data podle ministra vychází z průzkumu, který byl zadán při přípravě konceptu. Zaměřil se i na sledování důvěryhodnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Hasičům věří asi 97 procent lidí, policii 76 procent, armádě 74 procent, uvedl Rakušan.

"Víme, že 73 procent populace se na krizové situace nijak nepřipravuje. Nemají připravené žádné nouzové zásoby či další nezbytnosti," řekl Rakušan. Lidé podle něj věří, že jim složky integrovaného záchranného systému pomohou, zároveň chtějí vědět, co mají v krizové situaci dělat, uvedl.

Příručka je již dostupná na webu s označením 72 hodin, zhruba v polovině října ji bude v tištěné podobě Česká pošta distribuovat do všech domácností v ČR.

Lidé v ní najdou rady a seznamy věcí, které se jim budou hodit ke zvládnutí výpadků vody, tepla, elektřiny či internetu v první tři dny, tedy v prvních 72 hodinách mimořádných událostí.

Informacemi chce podle Rakušana ministerstvo vnitra přinést lidem větší míru klidu. Situace se podle něj dají zvládnout pokud občané vědí, jak postupovat.

Příručka má i tištěnou podobu

Celkové náklady na realizaci projektu dosud činily podle Rakušana 5,7 milionu korun. Celkové náklady na výtisk brožury se podle něj odhadují na 25 milionů korun, v současné době se koná výběrové řízení, finální cena se tedy může lišit.

Roznos brožur Českou poštou vyjde na 7,3 milionu korun, řekl Rakušan. Brožury se podle něj budou distribuovat po podzimních volbách do Sněmovny i proto, aby to nikdo nebral jako politický akt, uvedl.

To, že budou mít domácnosti brožury i v tištěné podobě má podle Rakušana smysl, jelikož se jedná o přípravu na krizové situace. "Pro situace, že reálně vypadne elektrický proud, opravdu se nedostaneme k internetu a opravdu se nedostaneme k počítači ani k webu. Mnohokrát se může stát, že se nedostaneme ani k mobilnímu telefonnímu signálu," řekl.

Posílení integrovaného záchranného systému

Připravenost občanů podle Rakušana integrovaný záchranný systém nenahrazuje, naopak ho podle něj zásadním způsobem posiluje. "Připravenost nevede k sobectví, vede naopak k tomu, že lidé mohou lépe pomáhat i ostatním. Připravenost vede i k prohloubení toho komunitního rozměru, který tady je a připravený člověk dokáže nabídnout pomoci sousedům nebo třeba rodinám s malými dětmi," dodal vicepremiér.

Příručka je dostupná rovněž v angličtině a ukrajinštině a pro doplňující informace mohou zájemci podle ministerstva vnitra volat v pracovní dny od 09:00 do 15:00 také na speciální infolinku 950 380 380.

 
