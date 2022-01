Na Břeclavsku odtáhli čekající vlak bez proudu. Některé tratě jsou stále neprůjezdné

Provoz na hlavní železniční trati ze Slovenska do České republiky zastavila na téměř šest hodin v neděli před polednem trolej, která spadla ve větru poblíž Lanžhotu na Břeclavsku. Vlak po čtyřech hodinách odtáhli do Břeclavi. Bylo v něm 70 lidí. Pět metrů vysoká zeď ve Velkém Přítočně na Kladensku zabila muže. Shodil ji na něj silný vítr.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška uvedl, že se celá situace obešla bez zranění. Od 16:45 je průjezdná jedna kolej na trati mezi ČR a Slovenskem. Vlak pak podle Drážní inspekce narazil do větví, vznikla škoda milion korun. Lidé na odvoz čekali bez proudu, podle mluvčího Českých drah Lukáše Kubáta jsou ale vozy novější a tepelně izolované.

Vlak musel zastavit po 11:00, protože na trakční vedení ve větru popadaly stromy. Mluvčí doplnil, že slovenská strana přerušila provoz z Bratislavy do obce Kúty nedaleko českých hranic.

Provoz na trati, která je nyní hlavní spojnicí Prahy a Brna, bude podle prvních odhadů do půlnoci zastavený. Kvůli silnému větru totiž popadaly stromy v úseku dlouhém asi 200 metrů na trakční vedení u Žďáru nad Sázavou a Ostrovem nad Oslavou na Vysočině. Správa železnic o tom informovala na twitteru. Dnes neprojede úsek 21 vlaků. České dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu, některé rychlíky pojedou přes Olomouc.

"Jezdí tam teď všechny spoje, které jezdí z Prahy do Brna. Jsou to desítky vlaků, Českých drah, RegioJet, k tomu nějaká regionální doprava. Je to značná komplikace," řekla dnes ČTK mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

České dráhy zajistí v úseku náhradní autobusovou dopravu. "V tuhle chvíli máme nějaké autobusy přislíbené, měly by další přibýt. Některé vlaky jako Metropolitan 276 a RegioJety nepojedou po této trati, ale přes Přerov a Olomouc, tudíž se vyhnou Brnu," řekl mluvčí ČD Lukáš Kubát.

Silný vítr komplikuje železniční provoz i na Českolipsku. Kvůli několika popadaným stromům z preventivních důvodů Správa železnic zastavila provoz na pěti tratích.

"Několik osobních vlaků zastavilo před spadlými stromy, proto jsme provoz preventivně zastavili," doplnila Pistoriusová. Vlaky neprojedou v úsecích Česká Lípa - Bakov nad Jizerou, Česká Lípa - Mimoň, Česká Lípa - Nový Bor, Česká Lípa - Horní Police a Česká Lípa - Blíževedly. Podle mluvčí spadly stromy i na Semilsku.

U Vysokova na Náchodsku odpoledne narazil osobní spěšný vlak do větrem poraženého stromu. Ve vlaku cestovalo 21 lidí. Při srážce se nikdo nezranil. Hasiči pomohli lidem vystoupit z vlaku. Všichni cestující pak odešli na zastávku, uvedli hasiči na twitteru.

Nehoda se stala na trati mezi Václavicemi a Náchodem. Spěšný vlak směřoval přes Náchod do Broumova. České dráhy po nehodě nasadily náhradní autobusovou dopravu v úsecích z Náchoda do Starkoče a z Náchoda do Nového Města nad Metují.

Hasiči v Královéhradeckém kraji v souvislosti s větrem vyjížděli k více než 100 událostem. "Odstraňujeme popadané stromy z komunikací, zajistili jsme také několik uvolněných plechových částí střech," uvedli hasiči.

České dráhy předpokládají obnovení provozu na většině úsecích v odpoledních hodinách.

Zřícená zeď zabila muže

Pět metrů vysoká zeď v průmyslovém areálu ve Velkém Přítočně na Kladensku zabila muže. Shodil ji na něj silný vítr. Druhého zavaleného muže převezli záchranáři do nemocnice. Zeď se na muže zřítila poblíž firmy Stavebniny DEK. ČTK to řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Přivolaní záchranáři jednoho z mužů resuscitovali, muž však na místě zemřel, druhého převezli se zlomeninami ve středně těžkém stavu do kladenské nemocnice. Potvrdila to mluvčí záchranné služby Petra Homolová. Příčiny a okolnosti události policisté zjišťují, v pondělí bude podle Richterové na místo přivolán znalec. "Bude se také zjišťovat, zda tam muži vůbec měli co dělat," řekla Richterová.

Domácnosti bez elektřiny

Kvůli větru bylo kolem poledne bez proudu skoro 53 tisíc odběratelů, zhruba o 21 tisíc víc než ráno. Počet poruch na vysokém napětí přesáhl stovku. Dispečink společnosti ČEZ Distribuce evidoval k nedělnímu poledni osm desítek poruch na vedení vysokého napětí.

"Daří se nám odstraňovat poruchy na severu i západě Čech, přibývají bohužel poruchy na východě Čech a severní a střední Moravě," uvedla mluvčí společnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová.

Největší problémy s dodávkami byly kolem oběda v Královéhradeckém a Středočeském kraji, v každém z nich bylo od elektřiny odříznuto devět tisíc odběratelů. Následují kraje Pardubický a Olomoucký, zde je bez elektřiny přibližně šest tisíc odběrných míst.

Situace se od rána zlepšila v Ústeckém kraji. "Zde se nám podařilo připojit další odběratele zpět k distribuční soustavě, bez elektřiny je zde 3900 odběratelů," uvedla Holingerová.

Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení. "Dochází k přetrhání vodičů, poškození izolátorů," popsala následky mluvčí ČEZ Distribuce. Dodala, že už v sobotu firma posílila počty pracovníků na call centru, dispečinku i pracovníků v terénu pro rychlejší odstranění poruch.

Více než dvě desítky poruch na linkách vysokého napětí měl kolem 11:00 distributor E.ON. Bez dodávek elektrické energie měl 7700 zákazníků, uvedl mluvčí firmy Roman Šperňák.

Nejvážnější situace podle něj byla na jihu Moravy, kde se před polednem potýkaly s omezenými dodávkami zhruba 4000 odběratelů. Nejvíc domácností bez proudu, asi 2500, bylo podle Špěrňáka v katastru Boskovic. V menší míře výpadky postihly i Blanensko a Znojemsko.

Kolem 2000 odběratelů odříznutých od dodávek měl E.ON na Jihlavsku a stovku v oblasti Slavičína na Zlínsku.

"V jižních Čechách se nám podařilo obnovit dodávky na většině území Jindřichohradecka, kde aktuálně máme zhruba 300 domácností s omezením dodávek," uvedl mluvčí E.ON. Další poruchy firma evidovala na Českokrumlovsku v okolí vodní nádrže Lipno a na Českobudějovicku.

Silně foukat by dnes podle meteorologů mělo v celé zemi. Obzvláště silný vítr hrozí v severovýchodní polovině Čech, na Vysočině, ve Slezsku a také na jihu a západě Moravy. K večeru bude vítr slábnout. V pondělí by se mohly na Šumavě a v Krušných horách tvořit sněhové jazyky a závěje.