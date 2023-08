Vezmi si pivo a peníze hoď do kasičky. Majitelé samoobslužných barů se krádeží nebojí

V Česku fungují minimálně desítky samoobslužných barů v přírodě. Lidé se v nich mohou občerstvit a peníze za zkonzumované zboží vhodit do kasičky, přibývají však i možnosti bezhotovostních plateb. Oslovení provozovatelé tvrdí, že většina návštěvníků je poctivá a produkty zaplatí. S krádežemi se ale setkávají také.

Z centra jihomoravského Vranova vedou čtyři turistické stezky a jedna cyklostezka. Kromě hrobky Lichtenštejnů zde na návštěvníky čeká ještě jedna zajímavost. U parkoviště na okraji pole za obytnými domy a penzionem stojí dřevěný stánek s výčepy, policí plnou různých pochutin, kávovarem, lednicí s vychlazenými lahvemi a plechovkami a zásobníkem na led.

Ačkoliv je prodejna otevřená nonstop, na obsluhu zde zákazníci nenarazí. Do Samovýčepu pro dobré lidi, jak se stánek oficiálně jmenuje, může přijít kdokoliv a nakoupit si v něm. Na ceduli pak visí doporučený ceník nabízeného zboží, pod kterým je kasička. Do ní mají lidé vhodit odpovídající obnos. Pokud nemají hotovost, mohou zaplatit bezhotovostně pomocí QR kódu.

Nejde o jediné takové místo v Česku. Samoobslužné bary se nachází u frekventovaných cyklostezek, jiné jsou schované v lesích. Některé jsou součástí vypracované dřevostavby, jinde má takový bar podobu obyčejné bedny. Jejich nabídka bývá různorodá.

V samoobslužných barech se prodávají limonády a alkoholické nápoje, někde je nabídka rozšířená i o občerstvení, domácí zmrzlinu nebo možnost připravit si kávu nebo čaj. Jejich výhodou je neomezená otevírací doba.

Jeden z nich už třetím rokem provozuje se svým partnerem u středočeských Zdic Irena Sklenářová. "V první sezoně se o nás moc nevědělo, teď zaznamenáváme nárůst počtu lidí a jsme za to rádi," říká Sklenářová. Její Napajedlo pod Knihovem navštíví denně desítky lidí. Jelikož se nachází u cyklostezky, využívají ho nejvíce právě projíždějící cyklisté.

Bar ale slouží i jako místo, kde se schází místní. "Ve Zdicích se toho moc neděje, občas tedy u baru pořádáme i akce, hlavně aby bylo kam zajít," říká Sklenářová, k jejímuž stánku se během víkendových akcí připojuje i food truck a ze samoobslužného baru se stává na chvíli klasický bar.

Nárůst návštěvníků zaznamenává i Pavel Bulva, provozovatel Krkonošského limobaru ve Špindlerově Mlýně. Ten funguje již desátým rokem a v sezoně ho navštěvuje okolo sto lidí denně. Samoobslužné bary jsou založené na důvěře, že návštěvník za zboží zaplatí. "Občas samozřejmě někdo nezaplatí, ale někdy tam někdo hodí zase něco navíc, tak se to vykompenzuje a vychází to," popisuje Bulva.

I Sklenářová má vesměs pozitivní zkušenost, podle ní odhadem 98 procent lidí poctivě zaplatí. Oba provozovatelé se ale shodují, že nejde o žádný velký byznys. "Je to spíše služba. Člověk z toho zaplatí, co má, a zbude mu na údržbu stánku. Rozhodně to není ale zaměstnání," vysvětluje Sklenářová.

V samoobslužných barech se často nabízí i alkoholické nápoje, kontrola zletilosti návštěvníků však může být u těchto podniků složitá. "U nás se alkohol neprodává právě proto, že bychom nemohli kontrolovat občanky," vysvětluje Bulva.

Sklenářová ve svém baru využívá takzvaný alkozvonek a kameru. "Alkoholické nápoje máme v uzamčené části lednice. Na alkozvonek lidé mohou zazvonit, a pokud jim už bylo 18 let, tuto část lednice jim zpřístupníme," popisuje Sklenářová. Někteří provozovatelé však prodej alkoholu nezletilým nekontrolují.

Dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let hlídá Česká obchodní inspekce. V posledních třech letech provedla u samoobslužných barů dvě kontroly a pochybení nezjistila.