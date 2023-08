Vězeňská služba sestavila seznam politických vězňů rozptýlených na Pankráci

Vězeňská služba sestavila seznam 69 popravených a zemřelých politických vězňů, jejichž zpopelněné ostatky rozsypali dozorci v 60. letech minulého století na bývalém popravišti pankrácké věznice.

Pozůstalé by ráda pozvala na ekumenický obřad na společném pohřebišti. Žádá je proto, aby se přihlásili. Ve čtvrtek to sdělila mluvčí bezpečnostního sboru Markéta Prunerová. Na seznamu figuruje například i Záviš Kalandra, který byl popraven ve vykonstruovaném procesu s političkou Miladou Horákovou.

Vedle levicového intelektuála a historika Kalandry jsou na seznamu také členové odbojové skupiny bratří Mašínů Zbyněk Janata a Václav Švéda. Sestavený přehled obsahuje jediné ženské jméno - Frýdu Geigerovou z Tanvaldu, která si v pražském vězení odpykávala doživotní trest za velezradu a zemřela ve věku 56 let. Zemřelí vězni jsou na seznamu v menšině, je jich 27. Skonali v Praze, na Mírově a ve dvou případech také ve Valdicích. Ostatní popravil komunistický režim na Pankráci.

Nejmladší obětí na seznamu je Jaroslav Kysela, kterého totalitní stát oběsil v jeho osmnácti letech. Chotěbořský rodák zaplatil životem za pokus o útěk z jáchymovského lágru, kam se dostal za přípravu k opuštění republiky.

Skutečnost, že v areálu pankrácké věznice odhalili archeologové pohřebiště se zpopelněnými ostatky, oznámili badatelé letos v červnu. Tehdy uvedli, že na místě se zřejmě nacházejí pozůstatky více než 80 politických vězňů, kteří zemřeli mezi lety 1948 a 1965.

Z fragmentů spálených kostí smísených s hlínou nelze identifikovat, komu patřily. Badatelé proto vyšli z historických záznamů. Konkrétně dohledali jména popravených a zemřelých politických vězňů, jejichž urny nebyly vydány rodinám, ale byly zničeny na základě rozkazu ministra vnitra z roku 1960. Ten stanovil, že nevydaná urna má být uložena po dobu jednoho roku a poté zlikvidována. Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby spolupracoval na vzniku seznamu s Národním archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Vojenským historickým ústavem.

Cílem projektu bylo zjistit, co se stalo s ostatky politických vězňů, které nebyly uloženy na Ďáblickém hřbitově nebo na pohřebišti v Motole. Nejprve museli vědci vyhledat kremační čísla, která prokazují, že byl zemřelý zpopelněn. Poté řešili, zda urnu dostala rodina. To se ale dělo jen výjimečně. Většina schrán putovala k uložení právě na Pankrác. Část uložených uren pak byla v roce 1965 převezena do Motola, zbylé se ale nenašly.

Pozůstalí se mohou ozvat na e-mailové adresy [email protected] nebo [email protected] či telefonicky na čísla 244 024 710 a 602 622 235. Ty, kteří se přihlásí, pozve Vězeňská služba na obřad v pankrácké věznici. Vzpomínku chce bezpečnostní sbor uspořádat do konce letošního roku.

Společné pohřebiště zpopelněných ostatků politických vězňů popravených a zemřelých v letech 1949 - 1965:

Antal Josef zemřel 11.1.1965 v Praze Borkovec Jaroslav popraven 5.11.1949 v Praze Brodecký Eduard zemřel 2.7.1951 v Praze Burgert Cyril zemřel 4.2.1954 ve Valdicích Bušek Karel popraven 19.5.1950 v Praze Cafourek Václav zemřel 28.7.1961 na Mírově Dokoupil Ladislav zemřel 10.10.1956 na Mírově Felix František zemřel 25.5.1951 v Praze Ferianc Michal popraven 20.12.1954 v Praze Gavenda Štěpán popraven 28.6.1954 v Praze Geigerová Frýda zemřela 7.12.1956 v Praze Goldschmidt Josef popraven 23.9.1950 v Praze Hála Jaroslav zemřel 22.6.1953 v Praze Havlíček František popraven 12.11.1952 v Praze Heide Hermann Kamil popraven 20.5.1958 v Praze Hořejší Josef popraven 7.1.1950 v Praze Janata Zbyněk popraven 2.5.1955 v Praze Jank Jindřich popraven 28.7.1951 v Praze Janouch Jiří popraven 21.10.1950 v Praze Kafka Josef zemřel 2.8.1953 v Praze Kalandra Záviš popraven 27.6.1950 v Praze Kolařík Čeněk zemřel 6.4.1959 v Praze Koppensteiner Florián zemřel 7.5.1959 v Praze Krajíček Ludvík zemřel 24.7.1953 v Praze Kubelka Josef popraven 9.7.1958 v Praze Kučera Josef popraven 14.11.1952 v Praze Kühnel Josef zemřel 7.2.1962 ve Valdicích Kvičera Václav popraven 26.1.1957 v Praze Kysela Jaroslav popraven 21.10.1950 v Praze Lacko Vojtěch popraven 7.10.1950 v Praze Landstoff Antonín popraven 9.7.1958 v Praze Lehotský Alexandr popraven 29.3.1955 v Praze Lindner Ladislav popraven 19.5.1950 v Praze Mičudka Josef zemřel 16.3.1963 na Mírově Mik Václav zemřel 18.5.1961 na Mírově Nemček Bernard popraven 29.7.1955 v Praze Novák Ctibor popraven 2.5.1955 v Praze Novotný Kamil popraven 7.1.1950 v Praze Pajdla Oldřich zemřel 12.8.1954 v Praze Palounek Štěpán zemřel 3.4.1958 v Praze Pešata Jaroslav zemřel 6.3.1954 v Praze Peške Jaroslav popraven 10.11.1951 v Praze Petrovský Adolf popraven 13.5.1959 v Praze Píša Antonín zemřel 6.10.1960 v Praze Plzák Josef popraven 7.1.1950 v Praze Potoček Josef popraven 26.1.1957 v Praze Prokeš Květoslav popraven 5.11.1949 v Praze Pták Josef popraven 9.7.1958 v Praze Robotka Josef popraven 12.11.1952 v Praze Ruml Zdeněk zemřel 14.12.1958 na Mírově Řezáč Jiří popraven 10.2.1955 v Praze Sirotek Jaroslav popraven 10.2.1955 v Praze Skála Drahoslav zemřel 19.3.1955 v Praze Skokan František popraven 7.10.1950 v Praze Stuna Josef zemřel 2.6.1954 v Praze Šatana Claudius popraven 7.10.1950 v Praze Šíma Bohumil popraven 10.2.1955 v Praze Šíp Karel zemřel 7.11.1958 v Praze Švéda Václav popraven 2.5.1955 v Praze Tomek Vladivoj popraven 17.11.1960 v Praze Vacek František popraven 3.8.1954 v Praze Vacek Josef zemřel 29.3.1954 v Praze Vambera Václav zemřel 17.9.1958 na Mírově Veselý Jiří zemřel 16.12.1958 na Mírově Volek Boris popraven 11.11.1952 v Praze Wahl Veleslav popraven 16.6.1950 v Praze Zajiček František popraven 7.7.1954 v Praze Zelenka Břetislav zemřel 16.11.1957 na Mírově Ženíšek Václav popraven 13.11.1952 v Praze

Zdroj: Vězeňská služba České republiky