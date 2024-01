Vedení Univerzity Karlovy připravuje návrhy bezpečnostních opatření na fakultách

Univerzita Karlova připravuje pro děkany jednotlivých fakult dokument s možnými bezpečnostními opatřeními, které by mohli zavést v budovách fakult. Dostanou tak seznam, kde budou vyjmenovaná opatření specifikovaná pro jednotlivé fakulty i jejich budovy.

ČTK to po dnešním jednání krizového štábu řekla rektorka Milena Králíčková. Štáb se zabýval i koordinací aktivit akce Měsíc pro fakultu. Měly by vrátit akademický život k budově filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, ve které před Vánocemi student zastřelil 14 lidí.

Na zasedání krizového štábu se podle Králíčkové řešila i podoba letního semestru na filozofické fakultě. "Výuka bude probíhat jak v náhradních prostorách ostatních fakult či dalších institucích, které taky nabídly možnost výuky, tak také on-line. My už jsme si ozkoušeli, že i třeba zkoušet nebo udělat zápočet, to všechno on-line umíme, takže i tyhle možnosti tam budou," řekla. O tom, jak se budou studenti učit, budou informovat garanti jednotlivých studijních programů, dodala. Letní semestr by měl začít standardně.

Štáb se dnes zabýval i možnostmi bezpečnostních opatření, které by mohli děkani zavést na jednotlivých fakultách. Jedním z možných opatření je například vstup na kartu. Toto opatření už některé budovy, které se dostavěly v posledním roce, podle Králíčkové mají.

Jedním z hlavních témat byla podle šéfa krizového štábu univerzity Otomara Slámy i podoba pietního průvodu nazvaného Přenesení světla. Symbolicky by studenti měli přenést světlo od rektorátu k budově fakulty na náměstí Jana Palacha, budovu chtějí podle Králíčkové symbolicky obejmout. Sběr svíček, které pokrývají obě pietní místa, se bude ještě organizačně řešit. "Chceme to udělat velmi citlivě a předpokládáme, že to toho 4. ledna nějak proběhne," řekla Králíčková.

Koordinace je podle ní složitější, protože se do pietních akcí chce zapojit velké množství studentů. Ze sebraných svíček by se mělo podle Slámy vytvořit umělecké dílo, které by mělo zachovat vzpomínku.

V budově fakulty na Palachově náměstí podle Slámy dnes zasedlo její vedení, začíná tam pracovat i administrativní personál. Pro fakultní veřejnost zůstane budova zavřená podle Králíčkové minimálně do konce ledna.

Lidé poslali po střelbě univerzitě finanční pomoc, lidé nejvíce přispívají do Nadačního fondu Univerzity Karlovy. "Včetně peněz, které jsou i na cestě, je to částka kolem 72 milionů korun," řekl Sláma. Část peněz bude směřovat k rodinám obětí, univerzita chce podpořit i raněné.

Sláma dnes odpoledne ČTK řekl, že harmonogram konkrétních bezpečnostních opatření plánuje UK představit na čtvrtečním setkání s médii. Jde například o nasazení systému KISS, což je systém, který umožňuje včas varovat lidi v dané oblasti. Tento systém umožňuje lidem poslat prostřednictvím SMS zprávy instrukce, co mají dělat, zda se mají například evakuovat, vysvětlil Sláma. Tento systém byl už podle Slámy pilotně nasazen v některých budovách UK, nyní se bude zavádět na fakultách, které o to budou mít zájem.