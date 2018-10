Vedení Senátu zůstane pětičlenné. Kdo nahradí Štěcha v čele horní komory, není jasné

Nástupcem Milana Štěcha (ČSSD) v čele Senátu by se mohl stát některý ze čtyř kandidátů z klubů ODS, STAN a KDU-ČSL.

Praha - Vedení Senátu zůstane pětičlenné. Budou jej tak jako dosud tvořit předseda a čtyři místopředsedové podle principu poměrného zastoupení. Shodli se na tom představitelé nejsilnějších senátorských klubů - ODS, STAN a KDU-ČSL.

Adepti na tyto funkce by podle nich neměli být v horní komoře nováčky, měli by mít za sebou alespoň dva roky.

Nástupcem Milana Štěcha (ČSSD) v čele Senátu by se mohl stát některý ze čtyř kandidátů zmíněných tří frakcí. ODS navrhuje svého místopředsedu Senátu a dosavadního teplického primátora Jaroslava Kuberu, kterého by si přál v čele horní komory také prezident Miloš Zeman.

A ja jaj :) Po schůzce zástupců nejsilnějších stran v Senátu bylo tuze cítit, ze o jménu možného předsedy Senátu mluvit nechtějí. Redakce @Aktualnecz je ale móóóc zvědavá, a na jedno jméno se ptala - na Jaroslava Kubera... Reakce byly rozpačité, diplomatické, však posuďte :) pic.twitter.com/8rLS33fMby — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 15, 2018

Kvůli tomu by s Kuberou měli problém Starostové, mezi jejichž adepty patří šéf senátního výboru pro regionální rozvoj Zbyněk Linhart, nebo ředitel gymnázia Jiří Růžička ze školského výboru. Lidovci navrhují bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, který je předsedou senátního evropského výboru.

Předsedu Senátu navrhuje podle tradice nejsilnější senátorský klub. Dosud ale není jasné, jak se počty členů v jednotlivých klubech ustálí, záleží na tom, ke komu se přidají nezávislí senátoři. ODS by podle aktuálního stavu měla mít v klubu 16 senátorů, stejně jako Starostové.

KDU-ČSL může zatím počítat s 15členným klubem. ČSSD má 13 senátorů, ANO sedm a Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 šest členů. Posílil jej senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht.

Předseda senátorského klubu Starostů Jan Horník připustil, že za určitých okolností by mohl být kandidátem na předsedu také senátor Hampl, například pokud by všechny tři nejsilnější kluby měly shodně po 17 senátorech.

"Kdyby došlo třeba k rovnosti postů 17-17-17, tak si dovedu představit, že on by mohl být takovým tím stmelujícím prvkem. Hlavně umí evropské věci, je pravicový a je to člověk, který byl rektorem Karlovy univerzity, a to by mělo úplně jinou váhu ve světě, než nám předvádí třeba pan prezident," prohlásil.