Ve většině přírodních koupališť se v Česku dá koupat, platí ale i zákazy

Kvalita vody ve většině českých přírodních koupališť v Česku, která kontrolují hygienici, je nadále dobrá a lidé se v nich mohou koupat. Stále ale platí také několik zákazů, například na Vysočině v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, v Plzni v jezírku Škodaland nebo v jihočeském kraji v nádrži Orlík u Podolska na Písecku.

U kvality vody hraje podle hygieniků roli mimo jiné počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. S postupujícím létem tak přibývá sinic, některé vodní plochy sice hygienici neuzavřeli, ale neměli by se v nich koupat citliví lidé, například děti či těhotné ženy.

Odborníci na základě vzorků laboratorně zkoumají smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody, jako je znečištění odpady a přírodní znečištění, a také výsledky mikrobiologických, biologických a chemických laboratorních analýz. Kvalitu označují na pětistupňové škále, jednička značí vodu vhodnou ke koupání, naopak pětka znamená zákaz koupání.

Kvůli množství sinic dnes krajští hygienici na Vysočině prodloužili zákaz koupání v rybníku Kachlička. Jeho voda obsahuje hodně sinic a neodpovídá hygienickým požadavkům, rekreantům tam hrozí poškození zdraví. Voda se v tomto rybníku rychle kazila i v minulých letech. Vloni tam bylo koupání zakázané také přibližně od poloviny července. V dalších 13 hygieniky kontrolovaných rekreačních rybnících a nádržích na Vysočině je voda vhodná ke koupání, pět jich mělo jen mírně sníženou kvalitu vody.

V Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody pět z 34 sledovaných přírodních koupališť. Na stupni tři je kvůli zvýšenému výskytu sinic Hamerské jezero na Českolipsku. Hygienici doporučují, aby se lidé po koupání v jezeře osprchovali. Na druhém stupni jsou rybník Bažantník v Sedmihorkách v Českém ráji a tři vodní plochy z Českolipska - Máchovo jezero a přírodní koupaliště v Zákupech a Nedamově, což je místní část Dubé. Mírně zhoršenou kvalitu vody v nich způsobuje snížená průhlednost, riziko zdravotních obtíží po koupání je ale malé. Zavřené zatím zůstává i přírodní koupaliště v Tanvaldu na Jablonecku, město už ho ale vyčistilo a znovu se napouští

V Královéhradeckém kraji má zhoršenou kvalitu vody Stříbrný rybník u Hradce Králové, v Plzeňském pak koupaliště v Anníně na Klatovsku, jezírko Košutka v Plzni a oblast na Radosti na přehradě Hracholusky. Jezírko Škodaland v Plzni zůstává stále zavřené kvůli výskytu larev ptačích molic, které mohou způsobit svědivou vyrážku cerkáriovou dermatitidu.

V Karlovarském kraji dnes hygienici vyhlásili zákaz koupání ve vodní nádrži Skalka u Chebu. Důvodem je přemnožení sinic. V kraji je to letos druhá vodní plocha, kde hygienici zakázali koupání. Minulý týden zákaz vyhlásili pro Velký rybník u Hroznětína. "Sinice obsahují látky škodlivé lidskému zdraví. Riziko onemocnění se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě či opakovaným koupáním - přechází od lehké akutní otravy, projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až k vážnějším jaterním problémům. Při náhodném polknutí vodního květu může dojít k vážnému poškození zdraví," uvedli hygienici. Zákaz platí do odvolání nebo do konce letní sezony.

V Moravskoslezském kraji nelze vyloučit problémy po koupání ve vodní nádrži Brušperk. "S ohledem na hlášená onemocnění a potvrzenou přítomnost cerkárií ve vodě v předchozích koupacích sezonách nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou," uvedli dnes hygienici.

Aktuální informace o kvalitě vody v kontrolovaných přírodních koupalištích jsou lidem k dispozici na webech krajských hygienických stanic.