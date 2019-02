Ve veleslavínském zámku by mohla být umělecká škola, navrhuje radnice Prahy 6

Radnice Prahy 6 chce do veleslavínského zámku umístit základní uměleckou školu a případně tam ve spolupráci s hlavním městem umístit další zařízení s komunitním či kulturním účelem. Městská část o tom bude jednat s magistrátem. Uměleckou školu by tam městská část chtěla přesunout ze základní školy na Břevnově.

O budovu zámku nedávno projevilo zájem ministerstvo kultury, se kterým jedná magistrát. Stát se loni pokusil zámek prodat, ministerstvo kultury však stáhlo nutný souhlas.

Základní umělecká škola Jana Hanuše nyní sídlí v budově základní školy J. A. Komenského, která podle demografické analýzy městské části očekává nárůst žáků o více než 50 procent a prostory potřebuje. Počet žáků ZUŠ se navíc postupně zdvojnásobil a stávající prostory nedostačují. Pokud by se přesunula do areálu, mohly by tam vzniknout ateliéry a taneční, hudební a divadelní sál, uvedl ředitel školy Miroslav Tengler. Městská část by tím zároveň vyřešila problém s kapacitou břevnovské základní školy.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) uvedl, že využití areálu jako lokálního centra pro Pražany je logické a s jiným konkrétním návrhem zatím nikdo nepřišel. Zároveň uvedl, že městská část nechce převzít celý zámek, protože na to nemá peníze, a i jeho rekonstrukci by měl primárně platit magistrát, případně ministerstvo. Zřizovatelem ZUŠ je také hlavní město, nikoliv městská část.

Areál zámku s několika dalšími budovami vlastní stát a spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který jej chtěl loni prodat v dražbě. Ministerstvo kultury uvedlo, že by pro něj nalezlo využití a nyní jedná o možném převodu. To by bylo z právního hlediska jednodušší řešení než převod na Prahu, protože státním složkám může ÚZSVM majetek převádět přímo.

Vyvolávací cena zámku byla 382 milionů korun

O využití areálu jedná s ministerstvem magistrát. Podle radního pro majetek Jana Chabra je ve hře řešení, že by zámek převzalo ministerstvo kultury a následně jeho část za výhodných podmínek pronajalo hlavnímu městu, které by se na oplátku podílelo na rekonstrukci. "Požádal jsem pana ministra o schůzku a v horizontu několika týdnů bychom se měli sejít," řekl radní. Kolář uvedl, že má domluvené jednání se všemi zainteresovanými stranami na 27. února.

Veřejná dražba zámku byla původně vyhlášena na loňského 30. listopadu s vyvolávací cenou 382 milionů korun. V areálu do té doby působil provozovatel soukromého zdravotnického zařízení, kterému vypršela smlouva. ÚZSVM poté, co mu ministerstvo znemožnilo plán dražby, vypsalo postupně tři výběrová řízení na pronájem zámku. Do prvních dvou se nikdo nepřihlásil, třetí je nyní vypsáno.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal barokní zámek v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.