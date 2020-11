Zemřela hlasatelka Kamila Moučková. Jako první oznámila v srpnu 1968 invazi

Ve věku 92 let zemřela někdejší televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková, uvedla Česká televize. Byla tváří protiokupačního vysílání v srpnu 1968, kdy statečně informovala až do vypnutí vysílačů o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, i když na ni mířily samopaly sovětských vojáků.

3:42 Hlasatelka Kamila Moučková: Při invazi jsem se klepala vzteky. I se samopaly za zády | Video: Paměť národa