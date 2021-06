Ve věku 82 let zemřel novinář a signatář Charty 77 Rudolf Zeman

V noci na pátek zemřel novinář a někdejší disident Rudolf Zeman, bylo mu 82 let. Uvedl to server Lidovky.cz Informaci o úmrtí s odkazem na rodinu potvrdil Syndikát novinářů ČR. Zeman byl jedním z prvních signatářů Charty 77, spoluzakládal samizdatové Lidové noviny. Na začátku devadesátých let byl šéfredaktorem tohoto listu.

Rudolf Zeman se narodil 11. února 1939. Vystudoval knihovnictví a svou cestu k novinařině sám popsal takto: "Přes Vladimíra Jiránka jsem se seznámil se Slávou Volným a začal u něj dělat redaktora v odborovém časopisu. Musel jsem jít na vojnu, po ní jsem pobyl ještě chvíli v tom časopise a pak jsem odešel do rozhlasu. Oproti Jiřímu Dienstbierovi nebo Jiřímu Hanákovi jsem byl v rozhlase krátce, od roku 1966 do roku 1969." Po srpnu 1968 jej vyloučili z KSČ, dalších dvacet let pracoval jako dělník v uranových dolech a jako čistič výloh. V září 1987 se rozhodli signatáři Charty 77 obnovit tradici nezávislých "Lidovek" a samizdatem vydali nulté číslo. První řádné, rovněž samizdatové číslo vyšlo pod vedením Jiřího Rumla v lednu 1988 a přispěl do něj i disident a pozdější prezident Václav Havel. V říjnu 1989 Zemana společně s Jiřím Rumlem kvůli samizdatovým LN komunistický režim zatkl a obvinil z pobuřování. Nedlouho poté, během revolučních událostí v prosinci 1989, začaly Lidové noviny opět vycházet legálně. Rudolf Zeman byl mezi roky 1990 a 1991 jejich šéfredaktorem. Od roku 1990 do roku 1998 stál v čele Syndikátu novinářů České republiky. Související Tváře vzdoru '89: Disidenti vstoupili po pádu totality do politiky. Jak ji vidí dnes?