Ve středu a čtvrtek Česko zasáhnou bouřky s přívalovým deštěm a kroupami

Lék na covid-19 paxlovid bude dostupný pacientům k vyzvednutí v lékárnách do dvou týdnů. První dodávka už dorazila do Česka, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). O dodávkách léku ministerstvo vyjednávalo od začátku letošního roku, například na Slovensku mohou lékaři lék předepisovat už měsíc.

"Paxlovid už je v Česku a bude do 14 dnů k dispozici v lékárnách, kde ho pacienti obdrží na předpis a bude hrazen ze zdravotního pojištění," uvedl ministr. Zda to budou jen nemocniční lékárny, jako tomu bylo u předchozích covidových léčiv, nebo celá lékárenská síť, neuvedl. To, že pacienti museli kvůli léku s receptem od lékaře cestovat do města, kde je nemocnice, dříve kritizovala Česká lékárnická komora.

"Zdržení dodávek je způsobeno tím, že jsme vyjednávali takové podmínky, abychom dostali a zaplatili jen množství, které spotřebujeme. To se povedlo. Nebudeme tak muset likvidovat a platit nespotřebovaná léčiva," uvedl Válek.