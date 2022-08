Kolosální varhany pro chrám sv. Víta zamíří ze Španělska do Prahy. Jsou i z křišťálu

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě by po téměř století snah mohly již v příštím roce zahrát nové varhany. Nástroj, na který se ve veřejné sbírce vybralo přes 85 milionů, vyrobila španělská firma, finální podobu mu vtiskl designér Škody Auto. Inspiroval se známou Panskou skálou v severních Čechách a jako dominantní prvek zvolil křišťálové ozdoby.

Ve španělském městě El Papiol, ležícím nedaleko Barcelony, stojí v dílně světoznámého tvůrce varhan Gerharda Grenzinga píšťaly gigantického nástroje. Nové varhany pro pražskou katedrálu svatého Víta jsou v tuto chvíli v podstatě dokončené. Podle informací Aktuálně.cz budou ještě letos převezeny do Prahy. Finálně sestavené by mohly být během příštího roku. Završí se tak téměř sto let marných snah několika pokolení mít v hlavním českém svatostánku nástroj, který plnohodnotně ozvučí celý prostor.

"Výrobu varhan zkomplikoval zejména covid, kvůli kterému nemohli Španělé dlouhou dobu chodit do práce. Varhany z domova prostě nepostavíte," říká mluvčí projektu Šimon Slavík, podle kterého k oddálení instalace přispěla i změna váhy nástroje, související s jeho designem.

Finální podobu varhan navrhl umělec Peter Olah, který je přes dvacet let designérem u automobilové firmy Škoda Auto. Vzhled nástroje je inspirován tvarem Panské skály, která leží mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem, v regionu proslulém výrobou skla. To je také dominantním prvkem Olahova návrhu.

"Kvůli křišťálovým ozdobám nástroj ztěžkl, což mělo dopad i na přestavbu západní varhanní kruchty, neboli kůru (vyvýšená podklenutá konstrukce nad hlavním vstupem, pozn. red.)" dodává Slavík. Původní odhad hmotnosti nástroje byl 33 tun, podle organologa pražské diecéze a manažera projektu Štěpána Svobody je však konečná váha vyšší a pohybuje se kolem čtyřiceti tun.

Rekonstrukce novogotické kruchty, dostavěné spolu se západní částí katedrály na sklonku 20. let minulého století, zkomplikovaly i přísnější požární a bezpečností normy, které musí sakrální stavby dodržovat od dubna 2019, kdy v Paříži během rekonstrukce vypukl požár katedrály Notre Dame.

"Je kladen větší důraz na materiálovou, stavební i statickou přípravu na podobné situace. Proto jsme museli některé věci změnit, znovu měřit, přepočítat a nově pojmout, abychom požadavky splnili a varhany v katedrále mohly bezpečně sloužit a hrát," vysvětluje Svoboda.

Největší výzvou byla správná hlasitost, říká tvůrce varhan

Podle světově proslulého organologa Gerharda Grenzinga bylo při sestavování nového nástroje nejnáročnější citlivé zasazení varhan do interiéru chrámu a správné ozvučení prostoru. "Hudba, která vychází z katedrálních varhan, by se měla svou poetickou energií dotknout každého posluchače. Je proto zásadní, aby naplnila katedrálu, ale zároveň nebyla příliš hlasitá. To by mohlo negativně ovlivnit zážitek ze skladby," popsal pro Aktuálně.cz.

Jak už bylo řečeno, nový nástroj se do Česka dostane teprve letos, nicméně v barcelonské dílně už odehrál svůj první koncert. V roce 2019 na něj zahrál varhaník katedrály sv. Víta Josef Kšica. "Tehdy na zkoušku přišlo mnoho českých i světových varhaníků. Z nástroje byli nadšení, zejména proto, že s ním lze hrát nejen česká díla, ale i skladby z celého světa," upřesnil Grenzing.

Podle organologa Štěpána Svobody se nástroj skládá z 6100 píšťal, jejich počet však stále není konečný. O tom, kolik z nich nakonec bude součástí nástroje, rozhodnou až akustické zkoušky po finální instalaci. "Můžete si udělat mnoho plánů, můžete se pečlivě připravovat, ale jaká bude konečná podoba nástroje, zjistíte až v momentě, kdy je nainstalován v chrámu," vysvětlil varhanář Grenzing.

V příčné lodi katedrály svatého Víta nyní stojí menší romantické varhany z roku 1932 od kutnohorské firmy Mölzer. Ty však prostor chrámu dlouhý přes 120 metrů a široký 60 metrů ozvučit nedokážou a hudba z nich podle odborníků dosahuje jen do staré části katedrály. Od novogotické dostavby chrámu v roce 1929 se proto počítá s novým nástrojem nad hlavním vchodem.

Přestože má být nový nástroj Pražského hradu kolosální, největšími varhany v Česku zůstanou ty Englerovy, které se nachází v kostele svatého Mořice v centru Olomouce. Součástí majestátního nástroje z roku 1745 je 7884 píšťal.

