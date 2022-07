Foto: Jak rozpálený je orloj nebo socha svatého Václava? Praha nasnímaná termokamerou

Německo plánuje od 1. října zatížit všechny spotřebitele plynu zvláštní daní. Ta má pomoct dodavatelským firmám, které se potýkají s vysokým růstem cen suroviny, a přenést na spotřebitele 90 procent jejich nákladů. Podle tiskových agentur to uvádějí zdroje z německého ministerstva hospodářství.

O výši daně, která zdraží plyn domácnostem i průmyslovým podnikům, zatím není rozhodnuto. Měla by se ale do konce srpna objevit na internetu a platit do konce září 2024, uvádějí podle agentury DPA zdroje z ministerstva. Odvíjet se bude od toho, kolik si budou nárokovat dovozci plynu. Ti se do října budou muset se zvýšenými náklady potýkat sami.

Kancléř Olaf Scholz minulý týden naznačil, že cena plynu za jednu kilowatthodinu stoupne o dva centy (zhruba 50 haléřů). Uvedl také, že čtyřčlenná rodina má počítat s dodatečnými náklady 200 až 300 eur (4916 až 7375 korun) ročně.

Rozdělit dodatečné náklady na odklon od dodávek plynu z Ruska si klade za cíl zákon o odvodech, který v Německu zavedli začátkem tohoto měsíce. Počítá s rozložením zátěže mezi všechny uživatele plynu a má zabránit insolvencím mezi obchodníky s plynem.