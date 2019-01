Valenta chce změnu zákona, aby nemusel platit za hudbu ve svých hernách, říká Janda

před 6 minutami

Čeští skladatelé, textaři, zpěváci, herci a další umělci se bouří proti dovětku, který chce k autorskému zákonu připojit senátor Ivo Valenta (Soukromníci). Podle něj by nemuseli odvádět poplatky za hudbu ty veřejně přístupné provozovny, kde "sdělování díla nemá hospodářský význam". V praxi by se to týkalo kaváren, obchodů, kadeřnictví či heren. Právě to je podle zpěváka Petra Jandy důvod, proč Valenta - majitel skupiny herního průmyslu SYNOT - změnu zákona prosazuje.

Podle umělců hrozí přijetí legislativního paskvilu. Se změnou nesouhlasí ani ministerstvo kultury, podle které je v rozporu s unijním právem. Pokud je totiž například píseň zpřístupňována veřejnosti, tedy třeba vytváří kulisu v restauraci, týká se jí autorské právo vždy, a to bez ohledu na hospodářský význam této hudby pro daný podnik. "Návrh je v rozporu s právem EU, rozhodovací praxí Soudního dvora EU a českých soudů. Zavádění výjimek z autorského práva v této oblasti vůbec nepřísluší zákonodárcům České republiky," kritizují dovětek umělci. V pondělí dopoledne se jich hned několik sešlo na společné tiskové konferenci, kde placení poplatků za hudbu vysvětlovali a obhajovali. Dorazil například skladatel Ondřej Soukup, herec Marek Vašut či zpěvák Petr Janda. Několikrát zaznělo, že návrh nerespektuje vlastnická práva umělců. "Jsem poněkud v šoku ze znění senátní verze novely autorského zákona, která vlastnická práva autorů, interpretů, vydavatelů, ale i dědiců výrazně narušuje," uvedl zpěvák a skladatel Michal Prokop a varoval, že nejednoznačnost úpravy může způsobit řadu soudních sporů. Vyčíslil, že náklady za užití autorských práv například v kavárně nebo restauraci se pohybují v řádu promile celkových nákladů na provoz podniku. "Je to prostě normální byznys a nikdo nikoho nenutí hudbu nebo třeba televizní vysílání v podniku používat," dodal umělec, který je zároveň spolumajitel kavárny. Podobného názoru jako Prokop je i hudební skladatel Ondřej Soukup. Vysvětlil, že skladatelé a textaři za svou práci dostanou peníze až ve chvíli, kdy se jejich píseň začne hrát. "Když se to podaří, začnou se vracet přes OSA peníze. Ty závisí na hranosti písně. A o část těchto peněz, na které mají autoři a ostatní umělci podle našeho a i unijního práva nárok, nás chce senátor Valenta připravit," říká Soukup. Proti Valentově návrhu se ohradil i frontman skupiny Olympic Petr Janda, který upozorňuje na Valentovo podnikání. "Jediným důvodem tohoto návrhu je, aby pan Valenta nemusel platit autorům za hudbu, kterou pouští ve svých hernách," myslí si Janda. Požaduje lepší dohled nad hospodařením s poplatky, které jsou podle něj v některých případech nesmyslné a neúnosné. Ministerstvo kultury dodává, že k diskuzi je tak pouze otázka výše odměn, které se mají nositelům práv platit. "Kolektivní správci ve svých sazebnících už nyní zohledňují například velikost obce, ve které se provozovna nachází," připomnělo ministerstvo.