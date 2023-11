Válek se odvolání nebojí. Fiala není Babiš, nestřídá ministry jako na orloji, věří

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se musí vyrovnávat s další prohrou v Poslanecké sněmovně. Přestože v ní mají vládní strany jasnou většinu, ani napotřetí se mu nepodařilo prosadit projednání zákona o léčivech. Podle ministra by přitom mohl vyřešit problém s nedostatkem některých léků. I kvůli tomu čelí opakovaně výzvám opozice, aby rezignoval. Sám ale věří, že ho premiér neodvolá.

Vlastimil Válek je opakovaně pod tlakem kritiky za to, že se mu nedaří řešit některé letité problémy zdravotnictví. Zatím naposledy se mu to stalo se zákonem o léčivech, který podle ministra pomůže řešit závažné výpadky v dostupnosti některých léků na českém trhu. Výrobci by podle zákona museli poskytovat lék ještě dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, by museli držet měsíční zásobu i distributoři léčiv.

Kromě toho, že Válkovi oponenti funkčnost zákona zpochybňují, ministrovi se nedaří návrh ve sněmovně vůbec začít projednávat. A to za situace, kdy vládní koalice má většinu 108 hlasů. Třikrát se o to Válek snažil, a třikrát neuspěl. Přitom slibuje, že zákon začne platit už s novým rokem.

"Jsem zklamaný, že se ještě nezačal projednávat, protože je opravdu důležitý. Chtěl jsem ho přitom projednat už před prázdninami. Stále ale doufám, že ho projednáme na další schůzi a že bude platit od 1. ledna 2024," uvedl Válek. Další schůze ale začne až v polovině listopadu a v druhé polovině prosince toho už poslanci a senátoři vzhledem k vánočním svátkům obvykle moc nestihnou.

Válek považuje za hlavního viníka předsedu opozičního ANO Andreje Babiše a další poslance, kteří schválně mluví příliš dlouho a blokují tím projednávání vládních návrhů. Na vině je ale také sama vládní pětikoalice. Ta mohla prosadit projednávání Válkova zákona, ale dala přednost jiným tématům.

ANO a SPD jednání zablokovaly

Válkova slabší politická pozice byla patrná i minulý týden ve sněmovně. V pátek ve dvě hodiny odpoledne se už poslanci balili domů, zatímco ministr ještě věřil, že začnou jeho návrh projednávat. Jak ukazuje stenozáznam z jednání, předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda to sice v závěru prosazoval, ale neúspěšně.

Kluby ANO a SPD využily právo veta a zablokovaly možné pokračování jednání. Šéfka klubu ANO Alena Schillerová argumentovala tím, že koalice nevyužila několik dřívějších příležitostí zákon projednat.

"Já jsem se včera vrátil z Japonska, byl jsem poměrně hodně unavený, přesto jsem byl připravený být ve sněmovně tak dlouho, jak je potřeba. Vždycky je to o ochotě jednotlivých poslanců pracovat podle toho, jak potřebují občané České republiky," stěžoval si Válek v rozhovoru s Aktuálně.cz.

Naopak stínový ministr zdravotnictví ANO Kamal Farhan ukazoval na Válka. "Já to vnímám jako neschopnost pana ministra a celé této vlády. Měl by rezignovat. On je místopředseda vlády, a není schopný si prosadit tak důležitý zákon. Už minulý týden jsem tento bod navrhoval na program, ale vládní koalice to zamítla. A v pátek ho dala až jako úplně poslední bod. Kdyby to byla priorita, tak půjde jako první či druhý," řekl Farhan.

Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) mu ale oponuje. "Kdybychom dali novelu zákona o léčivech hned na začátek pátečního jednání, tak by zablokovala všechny ostatní body, protože opozice by nás nic jiného už v tento den nenechala prosadit. Museli jsme vážit, jestli prosadíme tři, čtyři jiné věci, nebo tuto novelu. Což by nám stejně opozice neumožnila, protože téměř všechno se snaží blokovat. Ale to vůbec neznamená, že to nakonec neprosadíme, byť ne teď," řekla Aktuálně.cz.

Mám normálního a svéprávného premiéra

Válek musí často odrážet výzvy opozice k rezignaci. Věří ale, že je premiér Petr Fiala nevyslyší. "Na rozdíl od mých předchůdců mám normálního a svéprávného premiéra. Takže nehrozí to, že by metodou andělů na orloji střídal ministry zdravotnictví, jako to měl ve zvyku premiér Andrej Babiš, aby se nakonec vrátil k tomu původnímu," připomněl situaci z minulého volebního období.

V září 2020 skončil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a během několika následujících měsíců Babiš na postu prostřídal tři další muže - Romana Prymulu, Jana Blatného a Petra Arenbergera -, aby nakonec povolal zpět Vojtěcha. "To s panem premiérem Fialou bezesporu nehrozí, protože to je zcela jiná kategorie člověka než předcházející premiér," podotkl Válek.

Vyhráno ale rozhodně nemá, byť jako místopředseda vlády i TOP 09 je zatím jen těžko odvolatelný. Kromě nedostatku některých léků totiž musí řešit i problémy s přesčasy lékařů, kvůli kterým už některé nemocnice oznámily například omezení operací.

Ke všemu navíc o uplynulém víkendu výrazně posílil vůdce lékařské "vzpoury" Jan Přáda. Delegáti České lékařské komory si tohoto muže, který ještě před časem nebyl širší veřejnosti známý, zvolili za viceprezidenta komory. Přáda přitom patří k velkým kritikům ministra Válka.