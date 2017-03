Valachová ocenila in memoriam týranou učitelku z Třebešína. O šikaně nesmíme mlčet, říká ministryně

před 8 minutami

Praha - Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) v senátu in memoriam ocenila šikanovanou učitelku Ludmilu Vernerovou ze Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze, která zemřela loni v lednu. Plaketu Františky Plamínkové převzala její dcera Kateřina. Valachová tak chce dát symbolicky najevo své odhodlání bojovat se šikanou a přispět k bezpečnějšímu prostředí ve školách.

Cena Františky Plamínkové je mimořádné ocenění, které ministryně letos při vyznamenávání vynikajících pedagogů na Den učitelů udělila poprvé. Valachová uvedla, že ocenění se jmenuje po Plamínkové, protože tato bojovnice za ženská práva v první polovině 20. století bojovala proti bezpráví a za svou profesi novinářky a političky, kterou vykonávala ve velmi těžkých podmínkách.

"(Ocenění) nepatří jen paní učitelce Ludmile Vernerové, ale patří všem učitelům a učitelkám, kteří se setkávají s nerespektem a šikanou a kteří mlčí. Chtěli bychom, abychom do budoucna o šikaně nemlčeli, ale mluvili o ní, a to dokonce i o šikaně učitelů," řekla Valachová.

Pětapadesátiletou Vernerovou zřejmě trojice studentů šikanovala delší dobu, některé incidenty jejich spolužáci natočili na mobilní telefony. Učitelka poté zemřela, a přestože policie neprokázala souvislost mezi jejím úmrtím a šikanou, zveřejnění případu rozpoutalo ve školách bouřlivou diskusi o šikaně.

Dcera šikanované učitelky, která letos bude maturovat a chtěla by dál studovat žurnalistiku, je za udělení symbolické ceny vděčná. Věří, že to bude motivovat učitele, aby o šikaně více mluvili a nebáli se přiznat, že se někdy týká i jich. "Myslím si, že je velkou problematikou, že učitel se třeba stydí, za to, že se mu něco takového děje, bere to jako selhání, ale přitom za to nemůže," uvedla. V současnosti spolupracuje s ministerstvem v programu prevence proti šikaně, zatím se účastnila jedné diskuze na základní škole. Osvětě šikany by se chtěla věnovat i v budoucnu.

Udělení symbolické plakety oběti šikany ohodnotil pozitivně i místopředseda senátního školského výboru Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN), který se předávání vyznamenání zúčastnil. "Tím se dává najevo: zajímá nás to, není nám to lhostejné, jde nám o to, aby se takové věci neděly," řekl. Největší chybou by podle něj bylo o problematice šikany nemluvit, potíže by tak jen rostly.

Vyznamenáno bylo i dalších 44 pedagogů, kteří převzali medaile ministerstva školství. Medaili prvního stupně letos obdrželo 26 laureátů, Medaili 2. stupně jich dostalo 18. Oceněni tak byli například dětská psycholožka a výchovná poradkyně Václava Masáková nebo astronom a astrofyzik Jiří Grygar, za kterého cenu převzal jeho syn Lukáš. Mezi vyznamenanými bylo i několik učitelů, kteří ve školství pracují 50 a více let.

autor: ČTK

