Teplotní rekordy v sobotu padly na čtvrtině stanic. Bylo i přes 16 stupňů

Zvolený prezident České republiky Petr Pavel navštíví 21. března Berlín. Po Slovensku a Polsku to bude jeho třetí zahraniční cesta po březnové inauguraci. Dnes to českým novinářům Pavel řekl na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, které se v bavorské metropoli zúčastnil. V květnu Pavel pojede do bavorského Selbu na bavorsko-české dny, dnes se na tom dohodl na jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem. Od něj také dostal bez termínu pozvánku na oficiální návštěvu Mnichova.

"V prvním týdnu po inauguraci pojedu na Slovensko a do Polska a hned v tom dalším, 21. března, do Berlína. To jsou první tři cesty," řekl Pavel. Dnes dopoledne se na okraj konference sešel s šéfem bavorské vlády, který ho do Mnichova po inauguraci rovněž pozval. "Pozvání do Bavorska jsem dostal zatím bez termínu, budeme na tom pracovat," uvedl. Bavorsko, se kterým Česko pojí úzké vazby, označil za přirozeného partnera pro jednání.

Pavel rovněž novinářům řekl, že jeho dnešní setkání se Söderem vyplynulo z toho, že se jako prezident chce věnovat českým regionům se strukturálními problémy. V tomto týdnu navštívil Karlovarský kraj, který se s takovými problémy potýká. Z Karlovarska odjel do Mnichova na konferenci, kde se Söderovi o svých plánech a problémech regionů zmínil. Ze strany bavorské vlády podle Pavla zazněla vstřícnost jít těmto problémům naproti.

"Domluvili jsme se na účasti na dnech v Selbu, což je přímo naproti Aši, kdy tam v květnu proběhnou dny společného bavorsko-českého přátelství. Vzhledem k tomu, že z české strany ta očekávání nebyla úplně naplněna, tak bavorská vláda uvítala moji dobrou vůli se toho zúčastnit," uvedl. V Selbu se tak Pavel opět setká se Söderem. "Předpokládám, že se budeme bavit o konkrétních věcech, které jsou problémové v Karlovarském kraji, o spolupráci ve zdravotnické oblasti, o spolupráci policie, hasičů a dalších složek," dodal.

Oslavy v rámci bavorsko-českých dnů přátelství potrvají 12 týdnů od 19. května do 6. srpna. Akce se koná jako symbol dosavadních úspěchů přeshraničního rozvoje regionů Bavorska a Česka, naplánovány jsou kulturní události na obou stranách hranice.