Sjezd KDU-ČSL zvolil do širšího vedení strany Zuzanu Roithovou, která neuspěla při kandidatuře na místopředsedkyni. V celostátním výboru zasedne i zlínský hejtman Jiří Čunek, který se neúspěšně ucházel o funkci předsedy strany - na rozdíl od Roithové měl však svou pozici zajištěnou díky funkci v kraji a do širšího vedení kandidovat nemusel. Do výboru se nedostal poslanec Ludvík Hovorka, který kritizoval dohodnutou volební koalici mezi KDU-ČSL a hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Lidovci volili 15 členů celostátního výboru v sobotu večer, sjezdová volební komise výsledky oznámila v neděli na úvod druhého dne sjezdu. V užším vedení - předsednictvu strany - není ani jedna žena.

