V Singapuru pojmenovali po Babišovi orchidej. Jsem poctěn, řekl premiér

Jedna z orchidejí v singapurské botanické zahradě National Orchid Garden nese jméno českého premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády po pokřtění květiny "dendrobium Andrej Babiš" novinářům řekl, že v jihoasijské zemi se jedná o tradici. Květiny už jsou zde pojmenovány i po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi, dodal.

Se Singapurem má Česká republika více společného, než může být na první pohled patrné. Značky Baťa, Škoda či Jawa zde byly známé už na začátku 20. století. Premiéři @AndrejBabis a @LeeHsienLoong si prohlíží přibližně 100 let staré pantofle kasut manek pošité korálky z Čech. pic.twitter.com/4cZ0cZYA6b — Úřad vlády ČR (@strakovka) January 14, 2019

"Jsem údajně třetí, tak si to považuji, že jsem byl poctěn ze strany singapurské vlády," řekl Babiš novinářům. Český premiér navštívil botanickou zahradu zhruba na půl hodiny. "Je to takové neobvyklé, že se květiny jmenují po muži, je to pro mě poprvé. Ale je to fantastická zahrada," uvedl Babiš.

V zahradě ho uvítala i zaměstnankyně s českým původem Jana Leong-Škorničková, která v Singapuru žije přes 15 let a specializuje se na různé typy zázvoru. Babiš dnes kromě politických setkání a zahájení podnikatelského fóra absolvuje také prohlídku výzkumného centra pro vývoj bezpilotních automobilů CETRAN.