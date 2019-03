V Rokycanech se lidé loučí s romskou zpěvačkou Věrou Bílou

Téměř 1 500 lidí, většinou Romů, se v sobotu přišlo rozloučit s uznávanou romskou zpěvačkou Věrou Bílou, která zemřela 12. března ve věku 64 let v plzeňské nemocnici. Římskokatolický kostel Panny Marie Sněžné na rokycanském náměstí je téměř plný, stovky lidí postávají na náměstí. Drží květiny i hudební nástroje.

Rokycanská rodačka byla na přelomu tisíciletí zřejmě nejznámější zpěvačkou z Česka ve světě, před lety vyprodala i pařížskou Olympii. Obřad v kostele začal v 11:00 zvukem varhan.

U otevřené rakve v kostele, před níž byla velké černobílá fotografie, hrála půl hodiny před obřadem romská kapela. Lidé vhazovali do rakve balíčky cigaret, květiny a bankovky, někteří jí je vkládali přímo do složených rukou. Okolo rakve chodili lidé dokola a plakali.

"Křtila jsme ji jako kmotřička. Byla to moc hodná holka, znali ji v Rokycanech všichni," řekl Marie Číčová, která se do Rokycan přestěhovala v roce 1947 a Bílou vídala denně.

Pražan Ivan Grün, známý Věry Bílé, který s ní i zpíval, uvedl, že zpěvačku zná každý Američan. Byl jsem v San Francisku, šel jsem na 39. molo a slyším Věru Bílou.

"Nevěřil jsem tomu. Šel jsem do obchodu, který měl Francouz a pouštěl Věru pořád dokola," uvedl. To bylo ve čtvrtek a v neděli jsem ji to říkal tady v Rokycanech na lavičce na náměstí," uvedl Grün, který se věnuje romštině a má mezi Romy hodně kamarádů. Má vlastní kapelu s Američany, která zpívá písně Věry Bílé. "Oni znají jen Yvonu Přenosilovou a Věru Bílou. Zná ji každý Američan. Je tam slavná, ta její muzika je nádherná," dodal.

Po mši se před kostelem shromáždí průvod a za pohřebním vozem projde celým městem až na hřbitov na okraji Rokycan, kde bude rakev uložena do hrobu. Poslední rozloučení s Bílou doprovodí řada romských kapel. Na pohřeb s bohoslužbou a uložením rakve do hrobu mají podle některých odhadů přijet až tisíce lidí z celé republiky i ze zahraničí.

Dopravu ve městě a okolí už od rána řídí policie. "Zvýšené hlídky budou hlavně při průvodu, aby byla zabezpečena bezpečnost silničního provozu," řekla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Bílá patří k nejvýraznějším romským osobnostem. V cizině byla známější a uznávanější než v Česku. Odborníci o ní mluví jako o velikém, ale promarněném talentu.

Zpěvačka v životě zažila pád z vrcholu na dno. Narodila se 22. května 1954 v Rokycanech v muzikantské rodině Giňů. Nejprve zpívala na rodinných slavnostech, svatbách a zábavách s cimbálovou muzikou svého otce Karola.

Pro širší publikum ji objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Díky ní a také česko-francouzskému manažerovi Jiřímu Smetanovi se Bílá se skupinou Kale zařadila mezi velké hvězdy etnické hudby.