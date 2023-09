Zastupitel hnutí ANO v Praze 5 se stýkal s kamarádem bosse podsvětí Františka Mrázka

Zastupitel v Praze 5 Josef Endal (ANO) se profesně pohyboval v bezpečnostní komunitě a působil v manažerské pozici v Národním bezpečnostním úřadu. V průběhu služby ale přišel o bezpečnostní prověrku. Důvodem byly jeho úzké styky s člověkem, který byl přítelem někdejší výrazné postavy českého podsvětí Františka Mrázka. Spor o prověrku Endal nakonec prohrál. Aktuálně.cz popisuje detaily příběhu.

Josef Endal zasedá v zastupitelstvu Prahy 5 třetí volební období, hnutí je tam po posledních volbách v opozici. Mimo jiné působí v bezpečnostní komisi obvodu. V souvislosti s jeho politickou funkcí se přitom dosud veřejně nemluvilo o tom, že v bezpečnostní branži zanechal výraznou stopu. A že ji za nestandardních okolností musel opustit.

Endal se v roce 2001 stal bezpečnostním ředitelem Národního bezpečnostního úřadu, právě jeho odbor měl na starosti vydávání bezpečnostních prověrek. Osvědčení zaručovalo jeho držiteli, že se může seznamovat s informacemi podléhajícími utajení, jež se týkají citlivých zájmů státu.

V roce 2008 přitom Endal o bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň "přísně tajné" přišel, rozhodl o tom tehdejší ředitel Dušan Navrátil. Endal kvůli tomu musel z úřadu odejít, protože držení osvědčení bylo nedílnou podmínkou služby. Místo ho stály styky s Mrázkovým přítelem Martinem Hejlem.

"Skončilo to pro mě"

"Ptáte se mě na můj pracovněprávní spor, který začal před 15 lety a před mnoha lety i skončil verdiktem, kdy mi soud dal za pravdu. Tím to pro mě skončilo. Nevím, jak by to mělo souviset s výkonem mého zastupitelského mandátu," odepsal na dotazy Aktuálně.cz letos sedmdesátiletý Endal.

Jeho výklad však není úplný. Je pravda, že když mu Navrátil prověrku odebral, úspěšně toto rozhodnutí napadl u soudu. Jenže příběh podle zjištění Aktuálně.cz pokračoval dál. Znovu nabytá prověrka mu kvůli standardním lhůtám vypršela. Endal si poté zažádal o vydání nové, tentokrát ji ale nezískal. A následný soud prohrál.

U soudu argumenty pro Endalovu nezpůsobilost nakládat s nejcitlivějšími informacemi napodruhé obstály. Národní bezpečnostní úřad předložil důsledně ověřené poznatky od Bezpečnostní informační služby, které povahu Endalových kontaktů s Hejlem a z nich vyplývající riziko podrobně popisovaly.

Činnost proti státu

Martin Hejl byl v 90. letech příslušníkem Bezpečnostní informační služby, posléze v letech 1998 až 2001 působil coby bezpečnostní ředitel Národního bezpečnostního úřadu. Kontrarozvědka později doložila, že Hejl byl spojkou Františka Mrázka, která mu zajišťovala nepřípustný vliv na státní orgány. MF Dnes upozornila, že Hejl si volal s Mrázkem i v den jeho smrti 25. ledna 2006.

"(…) ze zprávy zpravodajské služby vyplývá, že (Hejl) nebyl v kontaktu pouze s Františkem Mrázkem, ale i s dalšími osobami, které vyvíjely činnost proti zájmům Česka včetně zasahování do činnosti bezpečnostních struktur a získávání informací, které nejsou veřejně dostupné," stojí v rozsudku Nejvyššího správního soudu, jejž Aktuálně.cz získalo.

Hejl se takto choval už v době služby u Národního bezpečnostního úřadu. Tedy v čase, kdy byl Endalovým nadřízeným. "Byly zaznamenány i další aktivity Martina Hejla, které nesouvisely s jeho postavením v Národním bezpečnostním úřadu a směřovaly k destabilizaci státních orgánů a k poškození ekonomických zájmů státu," píše soud.

Hejlovy pro stát nepřátelské aktivity zaznamenala BIS ještě v roce 2013. Právě v tomto roce Endalovi odmítl Národní bezpečnostní úřad udělit novou prověrku. Znamenalo to pro něj definitivní konec možnosti sloužit v úřadu. V navazujícím soudním sporu Endala s NBÚ se pak potvrdilo, že současný zastupitel není bezpečnostně spolehlivý.

Informace o vnitřním chodu NBÚ

"Kontakty mezi stěžovatelem (Endalem) a Martinem Hejlem nelze označit pouze jako běžné vztahy bývalých kolegů. Zejména nedlouho po odchodu Hejla z Národního bezpečnostního úřadu docházelo k pravidelným přátelským setkáním mezi nimi a Hejlovi byly stěžovatelem předávány informace z vnitřního chodu úřadu," píše soud.

Instance proto rozhodla, že Endalovi nelze v souvislosti s utajovanými informacemi důvěřovat. Pokud by se mu udělením prověrky zpřístupnily, podle soudu by existovalo riziko, že je bude sdílet s Hejlem. Endal proti rozsudku podal stížnost k Ústavnímu soudu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, konstituční tribunál ji v květnu 2020 odmítl.

"Pana Hejla samozřejmě znám, byl ředitelem sekce na NBÚ, kde jsem působil jako jeho zástupce a po jeho odchodu jsem stejnou sekci jistý čas řídil. Takže logicky jsme se znali, ale po jeho odchodu jsme zůstali jen v minimálním kontaktu," uvedl Endal k povaze svého vztahu s Hejlem.

Aktuálně.cz oslovilo předsedu zastupitelů ANO v Praze 5 Petra Lachnita. Z jeho reakce plyne, že zná jen zlomek popisovaného. "Kolega nás před lety informoval, že v pracoval v NBÚ. Současně nás informoval o tom, že s tímto vedl pracovněprávní spor, který skončil před dlouhou dobou." Důvody odebrání jeho prověrky dosud neznal.