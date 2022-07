Ozvěna z doby krále podsvětí Františka Mrázka. Jeho kolega chce po státu dvě miliardy

Někdejší realitní byznysmen Miloš Červenka chce po státu peníze za to, že kvůli obvinění z korupce skončil ve vazbě. Soud ho později pravomocně očistil. Coby kompenzaci si řekl o dvě miliardy korun. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, Nejvyšší soud mu na část odškodného dal šanci. Zrušil verdikt nižší instance, jež jeho žalobu zamítla. Červenka měl blízko k politickému podnikateli Františku Mrázkovi.

Miloš Červenka byl na konci 90. let a několik let po roce 2000 jedním z nejvýraznějších českých developerů. Spravoval majetek v hodnotě několika miliard korun. Jeho firma MCA plánovala velké realitní projekty v pražském Újezdu u Průhonic, Slivenci nebo Trojmezí u Hostivaře. Později však Červenka po sérii otřesů v osobním a podnikatelském životě upadl do exekuce.

Červenka se objevil v takzvané Kubiceho zprávě, jež za dosluhující vlády Jiřího Paroubka (ČSSD) na jaře 2006 popisovala možný vliv organizovaného zločinu na politickou reprezentaci a státní správu. Podle ní si Červenka od policie koupil informace o svém prověřování v kauze údajných spekulací s pozemky. Na zájem kriminalistů o jeho osobu ho upozornil František Mrázek.

Tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vedený Janem Kubicem týž rok obvinil Červenku z podplácení. Po obvinění strávil necelé dva měsíce ve vazbě. Protože ho však později soud obžaloby pravomocně zprostil, bývalý developer chce odškodnění. A Nejvyšší soud mu dal podle zjištění Aktuálně.cz minulý měsíc naději.

Dva miliony za 55 dní ve vazbě

Městský soud v Praze loni na jaře pravomocně rozhodl, že Červenka nemá na kompenzaci nárok. Žádost o finanční satisfakci podle soudu vznesl pozdě. Podnikatel se očištění dočkal v červnu 2012. Na ministerstvo spravedlnosti se obrátil s žádostí o odškodnění o dva roky později. Resort ho odmítl. Podle pražského městského soudu tak učinil oprávněně, protože nárok byl promlčený.

Letos v červnu však Nejvyšší soud zmíněný verdikt zrušil. Podle předsedy senátu Víta Bičáka ho nižší instance opřela o zákon, jenž nebyl přiléhavý. "Posuzoval-li odvolací soud (…) nárok žalobce podle zákona (…), je jeho posouzení nesprávné. Na odvolacím soudu bude, aby se otázkou nároku žalobce na odškodnění (…) znovu zabýval (…), když délku promlčecí doby je třeba stanovit podle zákona," píše soudce Bičák.

Městský soud v Praze vycházel z úpravy občanského zákoníku v roce 2006. Novela začala platit ve chvíli, kdy už byl Červenka ve vazbě. Pobýval v ní od 12. března do 5. května 2006. Protože její trvání odvolací instance posoudila v jednom celku, podle novely je nárok na odškodné promlčený. Nejvyšší soud však řekl, že většina vazby podléhá předchozí verzi zákoníku a případné promlčení se musí řídit podle ní.

Odškodné ve výši 1,974 miliardy korun odvodil Červenka z nákladů na advokáta, za pobyt ve vazbě, který vyčíslil na dva miliony, či za ušlý zisk kvůli několikaletému stíhání. Státu přičetl také náklady na to, že kvůli obvinění musel refinancovat třísetmilionový úvěr od banky. Červenka ovšem před soudy přímou souvislost mezi stíháním a pádem svého byznysu nedoložil. Hrát by se tak mělo "jen" o dva miliony za vazbu.

"Mrázek mi důvěřoval"

"Víte, já nenávidím svatoušky, protože ti, co to o sobě říkají, takoví ve skutečnosti nejsou. Ale když někdo řekne: Jsem parchant a dělám to a to, tak mi to je příjemnější. Mrázek se v tomto ohledu choval naprosto čitelně," řekl Červenka MF Dnes po propuštění z vazby o Františku Mrázkovi. Seznámili se v roce 2001 při jednom obchodu, od té doby mu prý Mrázek "důvěřoval".

František Mrázek byl po roce 1989 jedním z nejmocnějších lidí z byznysu s vlivem na politiku. Využíval kontaktů pro ovládnutí různých sektorů podnikání, takto třeba získal chemický koncern Setuza. V éře premiéra Miloše Zemana se stýkal s šéfem jeho poradců Miroslavem Šloufem. Policie Mrázka prověřovala pro hospodářské, daňové i násilné delikty, nikdy ho však nedostala před soud.

Byl to právě Mrázek, který měl Červenku upozornit na to, že se o něj v souvislosti s údajnými machinacemi kolem tehdejšího Pozemkového fondu zajímá policie. "Zároveň mu měl zjistit informace, která součást policie toto trestní řízení vede a jak jej případně ovlivnit," stojí k tomu v Kubiceho zprávě. Mrázek v lednu 2006 zemřel, zastřelil ho dosud neznámý pachatel.

Úplatek 500 tisíc

Ke korupci v Červenkově kauze skutečně došlo. Půlmilionový úplatek v rámci předstíraného převodu převzal kriminalista, který byl součástí týmu, jenž transakci monitoroval. Vyplatil ho někdejší člen ČSSD a výrazná postava z pomezí byznysu a politiky František Vybíral. Podle policie Vybíral jednal podle Červenkových pokynů.

"Předal pověřenému policistovi částku ve výši 500 000 Kč za část spisového materiálu o prověřování JUDr. Miloše Červenky. Současně mu nabídl částku 2 500 000 Kč za umožnění prostudovat kompletní trestní spis a (…) 7 000 000 Kč za ukončení prověřování ve prospěch JUDr. Miloše Červenky (…) a takto získaný spisový materiál o třech listech předal JUDr. Miloši Červenkovi," stojí k Vybíralovi v rozsudku.

Červenka veřejně přiznal, že Vybíral měl zmíněných 500 tisíc od něj. Dal mu je prý však proto, aby se lobbisty zbavil. Vybíral měl za ním opakovaně chodit, že ho za peníze dokáže vyšetřovatelů zbavit. Podnikatel proto po posledním setkání s Vybíralem podlehl. Za korupci však skončil ve vězení jen lobbista, protože podle soudu šlo o jeho iniciativu. Červenku obžaloby zbavil.

Vybíral původně dostal osmnáct měsíců podmíněně s odkladem na tři roky. Jak však v minulosti upozornily Hospodářské noviny, nakonec musel do vězení. Za mřížemi skončil na podzim 2015 kvůli podvodu. K dvouletému trestu se mu navíc přičetl zmíněný rok a půl podmínky. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Vybíral se v březnu 2017 dostal podmíněně na svobodu. Zkušební doba mu skončila letos v březnu.

