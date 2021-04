"Nejsme Rusko, nejsme zboží." V Praze demonstrovalo deset tisíc lidí proti Zemanovi

V Praze se ve čtvrtek v podvečer sešlo několik tisíc lidí na protestu spolku Milion chvilek proti příklonu prezidenta Miloše Zemana a dalších politiků k Rusku. Protestující na Václavském náměstí dodržují hygienická opatření jako rozestupy či nošení respirátorů. Demonstrace spolku se konaly i v dalších městech v zemi, v Brně se sešlo asi 800 lidí.

Účastníci čtvrtečního protestu v Praze zaplnili Václavské náměstí od horního konce až k Vodičkově ulici. Podle pořadatelů přišlo nejméně několik tisíc lidí a policie na Twitteru uváděla krátce po začátku akce, že je účastníků kolem 10 000.

Lidé s sebou měli vlajky České republiky i Evropské unie. Někteří si přinesli i transparenty, například s nápisy: Spolu patříme na západ, Zeman vlastizrádce nebo Nejsme Rusko, nejsme zboží.

“Musíme znovu říct jasné NE vlivu prezidenta Zemana na směřování našeho státu do područí Ruska.



Musíme říct jasné NE ovládnutí České televize ze strany Hradu a jeho loutek včetně Andreje Babiše.” Hana Strašáková, mluvčí Milionu chvilek



Autor fotky: Petr Zewlakk Vrabec

Předseda spolku Milion chvilek Benjamin Roll na demonstraci řekl, že Zeman nynějšími kroky hazarduje s bezpečností země. "Všechno, co po dobu svého mandátu Miloš Zeman ve vztahu k Rusku dělal, a zejména jak i nyní po vrbětickém odhalení pokračuje v lince dezinformací a zpochybňování českých bezpečnostních služeb, má jednoznačné pojmenování - velezrada," prohlásil Roll. Vyzval pak senátory, aby zahájili cestu k odvolání Zemana z prezidentského úřadu návrhem ústavní žaloby na prezidenta.

Václavák před cca půl hodinou.

Bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb přečetl otevřený dopis s výzvou senátorům, aby podali ústavní žalobu na Zemana. Prezident podle něj pronesl projev k Vrběticím opožděně, zpochybnil výsledky vyšetřování a zachoval se jako obhájce Ruské federace, a ne hlava českého státu. Kocáb pak vyzval protestující, aby výzvu také podepsali.

„Prezident Zeman, dle našeho názoru, dlouhodobě postupuje proti zájmům České republiky a proti zájmům bezpečnosti a svrchovanosti České republiky. To opět nyní jasně potvrdil svým zpozdilým a relativizujícím nedělním projevem." Michael Kocáb



autor fotky: Petr Zewlakk Vrabec

V Brně se shromáždilo asi 800 lidí s rozestupy na Dominikánském náměstí před Novou radnicí. Řečníci, mezi nimi například bývalý senátor Zdeněk Papoušek, varovali před "obracením kormidla" na východ a vyzývali k obraně České televize před politickými tlaky.

Situaci kolem České televize a její rady kritizoval divadelník Břetislav Rychlík. "Nechat rozložit televizi před volbami je to nejhorší, co by se mohlo stát. Navíc v době pandemie plní důležitou službu veřejnosti," zdůraznil Rychlík.

Demonstranti přišli s transparenty "Dejte si Zemana vedle Lenina" nebo "Otevřete školy, zavřete Babiše". Některé transparenty také Zemana označovaly za velezrádce.

Milion chvilek před akcí vyzval účastníky, aby dodržovali protikoronavirová hygienická opatření a doporučení. Na Václavském náměstí byly vyznačeny dvoumetrové rozestupy a účastníci také měli mít podle organizátorů negativní testy na nemoc covid-19.

Václavské náměstí je pro veškerou dopravou uzavřeno. Nyní je na místě odhadem 10 tisíc lidí.

Na centrálním plzeňském náměstí Republiky se sešly necelé tři stovky lidí. Akci Hrad za hranou pořádalo místní hnutí ProHnutí se spolkem Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři uvedli, že po roční prodlevě zaviněné pandemií koronaviru budou od května plzeňské demonstrace pokračovat.

Na Horním náměstí v Opavě sešlo téměř 200 lidí s vlajkami a transparenty. Kromě projevů si poslechli i hudební vystoupení. Protest byl klidný, řečníci kritizovali Zemanovy postoje a vyzývali lidi, aby šli k volbám, a rozhodli tak o změně vlády. Protest skončil před 19:00 společným zpěvem hymny.

Zhruba stovka lidí se sešla ve Zlíně. Na začátku akce lidé drželi minutu ticha za oběti výbuchu v muničních areálech ve Vrběticích na Zlínsku.

Kritika kvůli Vrběticím

Prezidenta Zemana sněmovní opoziční politici i další osobnosti kritizovali za nedělní projev, v němž uvedl, že se pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi v kauze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO) ale tento týden zopakovali, že existuje jedna vyšetřovací verze, a to ta spojená s podílem příslušníků ruské vojenské rozvědky GRU na výbuchu.

K rozkladu České republiky podle Milionu chvilek přispívá i Babišův střet zájmů. Spolek připomněl závěrečnou auditní zprávu Evropské komise, podle které premiér spolurozhoduje o směřování dotací EU a současně ovládá holding Agrofert.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. Pořádá protesty a demonstrace, v nichž upozorňuje na kauzy spojené především s Babišem. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250 000 lidí.