V polní nemocnici v Letňanech vojáci s dodavateli kompletují první polohovací lůžka. Zatím jich je více než dvě stovky, do pátku jich bude pět set. Do areálu výstaviště dnes vojáci přivezli ze Správy státních hmotných rezerv i lůžkoviny. Polní nemocnice by měla být připravena do konce týdne, spuštěna bude v případě nedostatku kapacit v ostatních nemocnicích.

0:53 V polní nemocnici v Letňanech už se skládají první lůžka | Video: Twitter/Pavel Švagr