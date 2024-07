V Ostravě začala stavba nového koncertního sálu. Dar budoucí generaci, řekl architekt

V Ostravě v pátek poklepáním na základní kámen oficiálně začala stavba nového koncertního sálu a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy za 2,8 miliardy korun. Slavnostního aktu se účastnili i prezident Petr Pavel a americký architekt Steven Holl, podle jehož návrhu stavba bude. Podle Holla jde o spirituální dar pro budoucí generaci.

Nová koncertní hala, která bude sídlem pro Janáčkovu filharmonii Ostrava, vznikne jako přístavba nynějšího kulturního domu. Projekt tak zahrnuje i jeho kompletní rekonstrukci.

"Hudba nás pohltí. Hudba nás dokáže obklopit. Nová hala je spirituálním darem pro budoucí generaci," řekl Holl při slavnostním zahájení. Uvedl, že na koncept svého návrhu přišel společně s manželkou. "Když jsme na tím před šesti lety začali přemýšlet, říkali jsme si, že pro koncertní sál by bylo dobré, aby se do něj vcházelo z klidné strany od parku," řekl. Současný vchod je z rušné komunikace. "Nakonec jsme přišli na to, jak neporušit stávající budovu a vytvořit novou strukturu nad ní. Do ní se bude vcházet právě z parku," řekl.

Prezident Pavel uvedl, že stavba by mohla být inspirativní nejen z architektonického, ale i technologického hlediska. "Těším se na novou ostravskou filharmonii. Věřím, že se to stihne do konce mého mandátu. Tak, abych mohl přijet na zahajovací koncert," uvedl. Ocenil odvahu ostravských politiků, že se do takového projektu pustili. "Je dobré vidět, že Ostrava dokáže nejen revitalizovat staré stavby, které patří k jejímu obrazu, ale že se dokáže pustit i do nových projektů," řekl.

Koncertní sál má mít 1300 míst. Součástí projektu je například i divadelní sál s kapacitou 490 míst, komorní multifunkční sál s 515 místy, přednáškový multifunkční sál se 120 místy či edukační centrum s 200 místy. Součástí komplexu má být i nahrávací studio, restaurace, kavárna a další prostory. Město se o výstavbu nového sálu pokoušelo v minulosti již šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969.