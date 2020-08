V Česku padaly teplotní rekordy. Třicítky přijdou i v sobotu, pak se ochladí

Česko v pátek zažilo jeden z nejteplejších dní letošního roku. Teplotní rekordy pro 21. srpen padly na 44 ze 157 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximum zaznamenali ve středočeských Průhonicích, kde bylo 35,4 stupně Celsia. Informovala o tom Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Celkově byl nejteplejší kraj Ústecký a Středočeský, naopak nejchladněji bylo v Moravskoslezském a Zlínském kraji," uvedla Valachová. Za Průhonicemi jen nepatrně zaostaly Dobřichovice, kde teplota vystoupala na 35,3 stupně. Rovných 35 stupňů pak naměřili na stanici v Praze-Karlově.

Maximální teplota letošního léta ale v pátek překonána nebyla. V Dobřichovicích 28. července naměřili 35,6 stupně Celsia.

"Zajímavostí je, že zatímco na západě Čech bylo dnes až o šest stupňů tepleji než včera (ve čtvrtek) v tuto dobu, na Moravě a ve Slezsku to bylo jen o jeden až dva stupně, na Ostravsku o čtyři stupně," dodala Valachová.

Tropické třicítky by mělo Česko zažít ještě v sobotu. Zejména na jihovýchodě Moravy mohou teploty vystoupit až na 34 stupňů. Na západě Čech ale budou teploty nižší, postupně se navíc mohou objevit přeháňky nebo bouřky. V dalších dnech se pak ochladí, týdenní výhled ČHMÚ ale počítá s tím, že na 30 stupňů se mohou teploty dostat ještě ve středu.

Extrémní vedra už letos nepřijdou

Teploty v Česku budou od příštího týdne postupně klesat, až do poloviny září by se ale měla průměrná maxima přes den držet nad 20 stupni Celsia. Ochlazovat se bude v následujících čtyřech týdnech také v noci. Více má pršet v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu, pak deště ubude. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

V porovnání s dlouhodobými hodnotami by teploty v příštích čtyřech týdnech měly být jako celek slabě nadprůměrné. "S blížícím se podzimem budou průměrné teploty postupně klesat, ale i tak by měly zůstat většinou nad hranicí dlouhodobých teplotních normálů," uvedl ČHMÚ. V noci se průměr minimálních teplot postupně sníží od 12 k osmi stupňům Celsia.