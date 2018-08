V Česku dálniční most spadnout nemůže. Stojí na pilířích a pravidelně je kontrolujeme, ujišťuje ŘSD

před 56 minutami

V Česku dálniční most spadnout nemůže, tvrdí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Prvním důvodem je, že konstrukce mostů, které ŘSD spravuje, jsou v Česku pilířové, a ne závěsné jako v Janově. A zadruhé se provádí pravidelné kontroly, a to i ty hloubkové, ujišťuje Jan Rýdl z ŘSD. Dálniční most v havarijním stavu podle něj v Česku ani není. "Je jich v tuto chvíli šest nebo sedm, ale jsou to mosty, které jsou buď v rekonstrukci, nebo už byla provedena demolice," vysvětluje pro Aktuálně.cz Rýdl.

Jaký je stav českých dálničních mostů? V Česku je 1682 dálničních mostů, žádný z nich není v havarijním stavu. Celkem má ve své odpovědnosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zhruba pět tisíc mostů. Mosty, které jsou v havarijním stavu a ve vlastnictví státu, jsou výhradně na silnicích první třídy. Je jich v tuto chvíli šest nebo sedm, ale jsou to mosty, které jsou buď v rekonstrukci, nebo už byla provedena demolice. V Česku se tedy nemůže stát něco podobného jako v úterý v Janově? To se nestane. Nestane se to mimo jiné i proto, že veškeré mosty mají individuálně předepsaný plán nejen údržby, ale i kontrol a prohlídek. Běžná kontrola probíhá minimálně jednou ročně, u některých mostů dvakrát - třeba u těch mimořádně zatížených. Poté je tady plán takzvaných hloubkových kontrol, které jsou naplánovány podle technického stavu. U mostů, které jsou v nejlepší kondici, probíhá hloubková kontrola nejméně jednou za šest let. Ty, které jsou v průměrné kondici, jsou hloubkově kontrolovány jednou za čtyři roky. A ty, kde se technický stav horší, se velice detailně kontrolují jednou za dva roky s tím, že kontrola probíhá jako diagnostika před rekonstrukcí. Jak hloubková kontrola mostu probíhá? Obrazem: Italský most se rozpadl, "jako by byl z mouky". Vláda žádá rezignaci vedení dopravní firmy prohlédnout galerii Zajímá se nejen o to, v jakém stavu je vnější stavba, ale snaží se někdy i za cenu lokálně destrukčních metod, to znamená nějaké sondy, kontrolovat i vnitřní stavbu. Taková kontrola se může propojit s opravou silničního svršku, kdy se odstraňuje svrchní obrusná a první spodní ložná vrstva, přičemž se odhaluje samotné těleso mostní konstrukce a zjišťuje se, v jakém stavu je. Jestli tam nezatéká, jestli nedochází k alkalickým reakcím, jestli tam není nějaký důkaz o tom, že by korodovala vnitřní ocelová část železobetonových konstrukcí a podobně. Je v Česku nějaký most, který by byl konstrukčně podobný tomu v Janově? Ne. Alespoň u mostů, které má v gesci ŘSD, takováto konstrukce není. U současných mostních konstrukcí, které stavíme, je plánovaná životnost kolem 100 let. Je ale naprosto klíčové a nezbytné dodržet údržbu a péči o mostní konstrukce. Je třeba věnovat pozornost jak tomu silničnímu svršku, tak konstrukci jako takové, stabilitě i takovým věcem jako rektifikace, což je proces, kdy je kontrolováno a restaurováno založení pilířových částí mostu. V čem se tedy lišila konstrukce janovského mostu od těch v Česku? Laicky vysvětleno to byl most, který byl zavěšený. My stavíme mosty, které jsou pilířové. Je možné, aby k pádu mostu vedl úder blesku, jak se o tom spekuluje v případě Janova? To se ptejte expertů na stavby a statiku mostů na ČVUT. Mosty, když jsou stavěné pilířovým způsobem, musí počítat s tím, že odolají úderu blesku. Stejně tak musí odolat naprosto mimořádným intenzitám větru, mimořádným intenzitám sněžení a s tím spojeným mimořádným zatížením. Musí odolat i přívalovým dešťům, kdy může docházet k odvodu vody v blízkosti klíčových bodů založení stavby. Nebezpečné chvíle zakusili italští hasiči po pádu dálničního mostu v Janově. Podařilo se jim dostat člověka z vraku auta, který visel z mostu. | Video: Vigili del Fuoco | 01:07