Ústavní stížnost na vystěhování bývalých klientů H-Systemu z Horoměřic bude podána 13. srpna

Ústavní stížnost proti rozsudku o vystěhování z bytů v Horoměřicích u Prahy podá advokát Lubomír Kincl za družstvo Svatopluk i další bývalé klienty H-Systemu 13. srpna ve 13:00. Uvedla to Česká televize. Členové stavebního bytového družstva Svatopluk, kteří jsou bývalými klienty H-Systemu, mají vyklidit domy podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu. Podání stížnosti zástupci družstva Svatopluk avizovali už dřív. Na jejím základě by mohl Ústavní soud odložit vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů. Podle účastníků jednání Monsporta se zástupci družstva Svatopluk ovšem konkurzní správce přislíbil, že žádného z klientů H-Systemu z Horoměřic nevystěhuje do vyřešení případu.