"Hulvát, trestanec, lhář." Pavla Novotného se chtějí zbavit v Řeporyjích i v ODS

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný, jehož vyloučení z ODS požaduje předsednictvo této strany, má problémy také na své radnici. Opozice se ho v úterý pokusí odvolat. Vadí jim jeho opakovaně nevhodné chování a vyjadřování, za které už byl i odsouzen. Naposledy se týkalo ženy bojující s rakovinou. "Věřím, že zůstanu starostou. Odejít nechci ani z ODS," sdělil Aktuálně.cz.

Pavel Novotný měl kvůli svým nevhodným výrokům problémy už několikrát. Pokaždé ale kritiku ustál a dodnes je členem ODS i starostou Řeporyjí, okrajové části Prahy s pěti tisíci obyvateli.

Teď ale bude 11 zastupitelů, včetně jeho samotného, rozhodovat o tom, zda v čele městské části zůstane. Rozhodnutí má padnout v úterý 21. května. Poslední kapkou byl příspěvek na síti X, kde při kritice hudebníka Felixe Slováčka za fotku s šéfkou KSČM napsal, že jeho nemocná dcera Anna zemře a nemá žádnou šanci.

"Počítám s tím, že hlasování o mém setrvání proběhne. A počítám také s tím, že opozice bude hřímat a bude chtít můj konec. Ale máme demokracii, každý má svaté právo usilovat o mé odvolání," říká Novotný. Že by se opozici skutečně podařilo ho odvolat, ale nevěří.

Opozici tvoří čtyři zastupitelé za sdružení Nezávislí pro Řeporyje. Redakci Aktuálně.cz se je nepodařilo kontaktovat. Jejich názor je ale jasný hned z úvodu jejich webu. Novotného označují za "hulváta, feťáka, lháře, manipulátora, trestance".

"Novotný tak zásadně ničí naši obec, že už to není udržitelné! Máme toho dost! STOP poškozování Řeporyjí!" píší. Vyčítají mu, že podle nich dehonestuje funkci starosty, mluví vulgárně i na oficiálních akcích nebo šikanuje občany. Kromě výtek k jeho chování také tvrdí, že postupuje nekoncepčně, téměř neinvestuje a nemá strategii rozvoje.

Aby ale Novotného odvolali, potřebuje opozice získat alespoň další dva hlasy. Pětice zastupitelů za ODS - včetně samotného Novotného a jeho sestry, místostarostky Lenky Fialové - ale za ním stojí. Stejně tak i jediný zastupitel TOP 09 David Roznětinský, který je jeho 1. místostarostou.

"Politicky to ustojím"

Novotný si nepřipouští, že by u svých kolegů mohl ztratit podporu. Redakce je oslovila a nakonec získala vyjádření jednoho z nich, Luboše Rudy. Ten poznamenal, že případné hlasování o odvolání bere jako legitimní nástroj opozice, ale za starostou stojí. "Předem můžu avizovat, že za Pavlem Novotným stojím a budu hlasovat proti jeho odvolání," uvedl. Stejně se zachovají s největší pravděpodobností všichni zástupci ODS, což potvrdil i Novotný. "Nechci, aby to znělo příliš sebevědomě, ale já si myslím, že spíš odvolán nebudu. Věřím, že to politicky ustojím. Že to přežiji," řekl.

Zároveň ale uznává, že poslední exces s jeho vyjádřením k nemocné ženě zhoršil jeho postavení nejen v ODS, ale také v Řeporyjích. "Určitě mě to politicky oslabuje. To je nepochybné. Udělal jsem hroznou chybu, za kterou pykám," tvrdí.

Místostarosta Roznětinský pro Aktuálně.cz říká, že pokud by k hlasování o Novotném skutečně došlo, svůj názor by sdělil až při něm. Naznačuje ale, že by nynější vedení radnice na čele s Novotným vydrželo i po hlasování už proto, že za starostou stojí dlouhodobě všichni zastupitelé za ODS. A také on sám, byť má k jeho posledním výrokům výhrady. "Nelíbilo se mi, co napsal, a také jsem mu to řekl. Ale myslím si, že to nesouvisí přímo s jeho prací na radnici," míní.

Zároveň upozorňuje, že chování opozice považuje za podivné, protože s návrhem na odvolání oficiálně nepřišla a tento bod není ani v programu zastupitelstva. "Když by chtěl někdo postupovat seriózně, tak by to přece dopředu avizoval na radnici. Navíc vůbec netuším, jak by si opozice představovala další kroky, kdo by Řeporyje vedl, její chování nepovažuji vůbec za zodpovědné," podotýká.

Výroky neslučitelné se členstvím v ODS

Zatímco odvolání Novotného z postu starosty není příliš reálné, mnohem pravděpodobnější je, že už nebude pokračovat jako reprezentant ODS. Předsednictvo strany tento týden navrhlo jeho vyloučení a očekává se, že výkonná rada vyhoví. "Výroky starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného jsou lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím v ODS," konstatovalo předsednictvo strany.

Přední straníci dávají dlouhodobě najevo rozpaky z chování Novotného, který sice nemá ve straně žádnou významnější funkci, ale opozice je využívá v kritice občanských demokratů. Novotný ale Aktuálně.cz sdělil, že se odejít nechystá. "Nechci z ODS pryč. Vypadalo by to dobře, kdybych to sám složil, zvažoval jsem to, ale neudělám to," ujišťuje.

Hájí se mimo jiné tím, že s ODS v Řeporyjích dvakrát vyhrál komunální volby. V těch posledních dokonce výrazně posílili, když získali 37 procent hlasů. A Novotný jich získal nejvíce. Doufá proto, že ho výkonná rada podrží. "Nechci, aby mě vyhodili. Vedu v Řeporyjích velmi úspěšné sdružení ODS, snažím se dělat funkci starosty co nejlépe, mnozí lidé mi vyjadřují podporu. Jsem velmi úspěšný starosta," tvrdí o sobě.

Zároveň se ale připravuje i na možnost, že ho vyloučí. "Už jsem o tom přemýšlet mnohokrát. Pokud mě vyhodí, musím založit sdružení. A asi by se jmenovalo Dycky Řeporyje."

Nesnáším Felixe, ale byl to zkrat

Aktuálně.cz se Novotného ptalo i na slova o Anně Slováčkové. "Nesnáším jejího otce Felixe, a když jsem viděl, jak se fotí s komunistkou Kateřinou Konečnou, tak jsem napsal to, co jsem napsal," odpověděl. Za útok na jeho dceru se ale omlouvá. "Byl to hrozný zkrat, jakési zatemnění mysli, naprostá blbost. I když tak nepůsobím, strašně se tím trápím," tvrdí.

Na dotaz, zda je zcela v pořádku, když má za sebou už několik excesů i trestních postihů, odpovídá, že absolvoval psychiatrické vyšetření navržené soudcem. "A podle tohoto posudku jsem v pořádku. Dokonce mám prý správně nastavený žebříček hodnot," dodává.

Soudní rozhodnutí však neukazují Novotného v lichotivém světle. Letos v únoru mu soud uložil peněžitý trest za vyjádření na síti X, že "Palestinci jsou opice" a později doplnil ještě vzkaz "vybombardovat". Politik reagoval na teroristický útok hnutí Hamás na autobusové zastávce v Jeruzalémě. Vysvětloval to tím, že jeho otec je žid a od chvíle, kdy palestinští teroristé v říjnu 2023 zaútočili na Izrael, má na domě izraelskou vlajku.

V té době byl už Novotný v podmínce za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta. Soud mu za ně v lednu 2022 vyměřil tříměsíční trest s odkladem 30 měsíců. Letos v březnu mu soud podmínku kvůli opakovaným přečinům prodloužil a nařídil mu absolvovat program sociálního výcviku.

