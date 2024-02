Zlepšuje pověst úředníků. Že jsou líní a neschopní, je omyl, tvrdí jejich mentor

Matěj Chytil o sobě s pýchou říká, že je český úředník. Je přesvědčený, že státní aparát v Česku má mnohem větší potenciál, než si lidé mnohdy myslí. "Předsudků o úřednících je hrozně moc. Například že jsou neschopní, líní, mají spoustu peněz a spoustu volného času. Takhle jednoduché to ale není," říká Chytil, který založil s kolegy platformu pro tvůrčí lidi ve veřejné správě.

O české státní správě se v poslední době nejvíce mluví v souvislosti s tím, že politici slibují snížení počtu úředníků, aby státní pokladna byla méně zadlužená. Naposledy v prosinci vláda oznámila, že zruší 2600 úřednických míst, což znamená více než tříprocentní pokles.

Chytil ale upozorňuje, že mnozí úředníci jsou přetížení, navíc špatně placení a potřebují spíše pomoc a podporu než neustále poslouchat politiky mluvit o nutnosti škrtů.

"V Česku si myslíme, že když propustíme půlku úředníků, ostatním nic nepřidáme a dál si budeme myslet, že jsou neschopní, bude najednou český stát fungovat lépe," upozorňuje Chytil na podle něj mylnou představu.

Vadí mu také množství předsudků, které mezi lidmi o úřednících kolují. "Je jich hrozně moc. Například že jsou neschopní, líní, mají spoustu peněz a spoustu volného času. Takhle jednoduché to ale není," říká Chytil.

Sám je státní úředník, po studiu práv a politologie mimo jiné pracoval na pražském magistrátu či na ministerstvu zdravotnictví, kde vedl tým, který měl na starosti komunikaci reformy péče o duševní zdraví. Postupně ale dospěl k rozhodnutí, že by rád podporoval a propojoval aktivní úředníky, a rozhodl se pro absolvování ročního kurzu na prestižní Oxfordské univerzitě.

"Když jsem žádal o finanční podporu studia, vysvětloval jsem, že dobří úředníci potřebují dobré školy a mojí snahou je vystudovat nejlepší školu veřejné politiky, abych své znalosti mohl uplatnit ve prospěch české veřejné správy," popisuje.

Po studiu založil platformu pro tvůrčí lidi ve státní správě s názvem Byro, která mimo jiné pořádá Festival kreativní byrokracie nebo neformální úřednická piva s názvem Beera. Další iniciativou je první ročník ocenění Úřednický čin roku, kterou platforma vyhlašuje ve spolupráci s ministerstvem vnitra. Nominace mohou lidé posílat od tohoto týdne.

Chytil zdůrazňuje, že nechce, aby on nebo jeho spolek byl vnímaný jako zachránce české státní správy. "Nepřišli jsme nikoho spasit. Lepší veřejnou správu v Česku zajistí dobří úředníci. A my bychom jim chtěli udělat víc prostoru. To není práce pro jednoho člověka, ale pro celé týmy," vysvětluje.

Byro tvoří lidé z různých úřadů. Například legislativec ministerstva školství Miloslav Keltner připravuje neformální expertní vzdělávání pro úředníky, čerstvá absolventka London School of Economics a stážistka Evropské komise Kristina Fort zase pro ně loni v září spustila mentoringový program.

V týmu je i Eva Pavlíková, která patří mezi spoluzakladatele Česko.Digital, což je komunita expertních dobrovolníků, kteří se podle svých slov snaží měnit Česko k lepšímu. Jde přibližně o 6000 lidí z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří ve svém volnu pomáhají státu a neziskovým organizacím.

"Chtěla jsem pomoct veřejné správě jako celku a podpořit lidi vevnitř, protože jsou často ve vleku operativních úkolů a nemají čas a prostor nejen na moderní technologie. Ráda bych jim v tomto pomohla," říká. Její snahou je také přispět k většímu pochopení mezi politiky a úředníky.

"Úředník je často demotivovaný, protože na jeho úřad přijde nějaký politik bez rozdílu stranické příslušnosti a hned začne přemýšlet, koho vyhodit, protože málokomu věří. A my chceme, aby politici co nejvíce pochopili, že mnozí úředníci se snaží dělat dobrou práci a chtějí politikům pomáhat," říká Pavlíková.