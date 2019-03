Úřad zkontroluje sněmovní kampaň ANO, SPD, ODS i Zemanovců. Má pochyby o financování

před 46 minutami

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zkontroluje u šesti stran a hnutí kampaň do voleb do sněmovny v roce 2017. Poprvé tak přistoupí k přímým kontrolám kampaní. Názvy subjektů ale úřad neuvedl. Důvodem kontroly je podezření, že náklady na reklamu neodráží údaje, které subjekty uvedly ve zprávách o financování kampaně. Podle informací ČTK by se to mělo týkat hnutí ANO, ČSSD, ODS a SPD, které jsou ve sněmovně, ale také Realistů a Zemanovců, kteří ve sněmovně nejsou.

Kontroly začnou tento týden, zaměří se na náklady spojené s propagací ve volební kampani. "Na základě naší analýzy se v případě šesti stran ukázalo, že náklady na reklamu možná neodráží objem, který strany uvedly ve zprávách o financování kampaní," uvedl člen vedení úřadu Jan Outlý. Podle něj bude chtít úřad po těchto stranách doplnění a zpřesnění zaslaných podkladů. "Cílem kontrol má být především vzájemné vyjasnění některých položek. V opačném případě by podle zákona následovaly sankce," řekl Outlý, který je koordinátorem agendy kontroly voleb do Poslanecké sněmovny 2017. Podle mluvčí úřadu Lindy Hrubešové mohou být pochybení různého charakteru, a proto i sankce mohou být různé. "Počítáme s tím, že to bude standardní kontrola financování kampaně do parlamentních voleb v roce 2017," řekla mluvčí ANO Lucie Kubovičová. "Kontrola úřadu je nahlášena, jednání je neveřejné. Připomínám, že z dosud ukončených správních řízení vedených úřadem proti ČSSD, nevznikla ČSSD žádná povinnost platit pokuty," uvedla mluvčí sociální demokracie Barbora Kalátová. U veškerých kontrol obstála ODS bez pochybení Mluvčí občanských demokratů Jana Havelková podotkla, že úřad kontroluje ODS pravidelně. "U veškerých kontrol obstála ODS bez pochybení. Další kontrola nás pravděpodobně čeká v následujících týdnech a bude se věnovat volbám do Poslanecké sněmovny. Úřadu samozřejmě poskytneme všechny materiály, které si vyžádá," řekla. Kontroloři navštíví sídla čtyř parlamentních a dvou neparlamentních stran. "Celkově by kontrolu financování voleb do Poslanecké sněmovny 2017 u všech kandidujících subjektů měl úřad dokončit do začátku letních prázdnin," doplnil Outlý. Úřad stranám kontrolu oznámil v předstihu několika týdnů. "Cílem není strany překvapit kontrolou ze dne na den, ale postupovat v součinnosti," řekl Outlý.