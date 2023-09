Umělá inteligence pozná, jestli je článek důvěryhodný. Vyvinuli ji čeští studenti

V době covidové epidemie je spojila touha po odhalování dezinformací, nyní vyvinuli aplikaci, která čtenářům ukazuje důvěryhodnost článků. Zaměřuje se na zavádějící titulky, pravdivost nebo také útočnost konkrétního textu. Funguje za pomoci umělé inteligence a pro uživatele je bezplatná. Používat ji může nejen široká veřejnost, ale také školy.

Webová aplikace, která u novinářského článku automaticky ukáže jeho důvěryhodnost, je ojedinělá nejen v Česku, ale i ve světě. S nápadem přišli tři studenti, které v roce 2021 spojila programátorská soutěž Hackathon, kde zjistili, že je všechny zajímá umělá inteligence a práce s jazykem, potažmo žurnalistika.

Aplikace Verifee funguje především na základě umělé inteligence, nemůže stranit konkrétním skupinám, manipulovat výsledky nebo cenzurovat části textu. Verifee u skóre jednotlivých článků své hodnocení vysvětluje. Například uvádí, které pasáže textu jsou psané útočným jazykem, zdali má článek zavádějící titulek nebo bulvární charakter.

"O umělou inteligenci jsem zakopl úplnou náhodou v patnácti letech. Přišlo mi to jako něco, co změní svět," popisuje jeden z trojice zakladatelů Filip Trhlík, jak se k projektu dostal. "Dezinformace mě začaly zajímat hlavně v období covidu, kdy jedna z mých učitelek začala mít názory, které jsem nechápal," popisuje Trhlík.

Podle dalšího ze spoluzakladatelů Michala Bravanského je Česko ideálním místem pro vývoj takovéto aplikace. "V zahraničí, například na Západě, dopad dezinformací není zas tak velký jako u nás. My se nacházíme v epicentru dezinformací a to nám dává jedinečný vhled do této problematiky," vysvětluje.

S Verifee spolupracuje nadace O2 Chytrá škola, jejímž cílem je učit společnost, především děti ve školách, využívat technologie a být přitom na internetu v bezpečí. "Naše náklady šly hlavně na platy kluků, kteří Verifee založili, a na cloudové úložiště na vývoj potřebných technologií. Dali jsme do toho řádově miliony," říká Petr Hirš z O2 centra pro vývoj umělé inteligence.

Verifee si lze jednoduše nainstalovat do webového prohlížeče a jeho užívání je prosté. Po otevření internetového článku se na stránce objeví malé okénko s číslem, které zobrazuje skóre důvěryhodnosti daného článku. Zatím pokrývá 36 nejčtenějších českých webů a postupně bude zahrnovat i další. Zároveň zakladatelé plánují zpřístupnit Verifee i pro mobily.