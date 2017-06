Ukažte seznam smluv s právníky, píše Sobotka Ťokovi. Vadí mu, že důležitý zákon psal pražský advokát

před 48 minutami

Ministr dopravy Dan Ťok musí předložit přehled smluv s externími dodavateli, které se týkají přípravy nové legislativy v jeho resortu. O předložení kontraktů požádal premiér Bohuslav Sobotka kvůli tomu, že pro ministra Ťoka věcný návrh zákona o liniových stavbách píše advokátní kancelář Weil, Goshal & Manges (WGM).

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) žádá po ministru dopravy Danu Ťokovi (ANO), aby mu do konce června předložil přehled všech smluv s externími dodavateli, které se týkají přípravy nové legislativy v jeho resortu. Soupiska se má týkat posledních pěti let. Vyplývá to z dopisu, jehož kopii má Aktuálně.cz k dispozici.

Předseda vlády chce vědět o všech takto vynaložených nákladech. Svůj požadavek dává do souvislosti s aktuálním případem, kdy pro ministra Ťoka věcný návrh zákona o liniových stavbách píše advokátní kancelář Weil, Goshal & Manges (WGM) řízená známým pražským advokátem Karlem Muzikářem. Sobotka se tak připojuje k předchozí kritice svého stranického kolegy Jana Chvojky, ministra pro legislativu a lidská práva, o jehož dopise už server Aktuálně.cz informoval dříve.

Ve hře je klíčový zákon, který by měl státu umožnit výrazně urychlit výstavbu dálnic a nových železničních tratí. V programovém prohlášení nynější vlády je to úplně první bod v kapitole týkající se dopravy. Už teď je ale jisté, že závazek do voleb dodržen nebude. Podle Sobotky je nynější zadání zakázky soukromé firmě nevhodnou formu zpracování legislativy, "která zvyšuje riziko ovlivnění zákona zájmy třetích stran".

Premiér poukazuje na vysoké náklady za externí právní služby, které mohou dle smlouvy s WGM dosáhnout až 2,4 milionu korun, přičemž hodina práce právníka je vyčíslena na 3900 Kč bez DPH a 1200 Kč za práci asistenta či překladatele. "Tyto hodinové náklady práce nepochybně převyšují běžné ohodnocení zaměstnanců ministerstva dopravy, včetně pracovníků legislativně právní sekce," poukazuje premiér.

Ťok: Za vším je "Sobotkův" Pokorný

Kritizovaný ministr dopravy Dan Ťok svůj postup vysvětluje návalem jiné práce, kterou musí jeho úředníci nyní zvládnout. Sobotkovu i Chvojkovu kritiku odmítá. "Samozřejmě pošlu panu premiérovi to, co po mně žádá. Pan Chvojka má ale zbytečné starosti. To, že nám externí právní kancelář píše věcný návrh zákona, není nic neobvyklého, i odměna je zcela obvyklá," tvrdí ministr.

Zákon, který posílí stát Zákon o liniových stavbách, tak jak byl dříve prezentován, by se měl týkat nově navrhované páteřní dopravní sítě. Po vzoru okolních zemí by měl státu umožnit rychleji stavět dálnice a železnice - zkrátit přípravné práce, které dnes trvají v průměru 12 let, "zafixovat" trasu v území. A to někdy i proti vůli krajů, měst a obcí. Měl by vycházet ze schválené Politiky územního rozvoje ČR a vždy respektovat vymezené koridory. Spojení mezi městy by mělo být vždy navrženo v několika variantách, ty by měly být následně vyhodnoceny. Vláda by ve finále rozhodla, která je nejvhodnější (z hlediska ochrany životního prostředí, technického, ekonomického i z hlediska dopravní obslužnosti). Její rozhodnutí by mělo charakter "opatření obecné povahy". Námitky a připomínky dotčených subjektů by byly vypořádány na jednom místě, počítá se sloučením stavebního a územního řízení. Žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu by neměly odkladný účinek.

Navíc dodává, že celá akce je jen "zprostředkovaným útokem advokáta Radka Pokorného", premiérova blízkého přítele, který si prý tímto způsobem vyřizuje účty se svým rivalem Karlem Muzikářem.

Sobotka ve zmíněném dopise nezpochybňuje, že mohou nastat mimořádné situace, kdy je třeba v krátkém čase zvládnout velký objem práce. "V žádném případě ale nemohu souhlasit s tím, že by se outsourcing právních služeb stal obvyklým způsobem při realizaci běžných legislativních prací," píše také premiér.

Prachař: Já bych ho vyhodil

To, že zákon o liniových stavbách stále není hotov, vidí jako obrovský problém i předchozí ministr dopravy Antonín Prachař (též nominován za ANO). "Já být Sobotkou, tak za to pana Ťoka z vlády okamžitě vyhodím. Dva a půl roku nic nedělal a teď se to snaží pět měsíců před volbami dohonit. A to, že to celé píše kancelář pana Muzikáře, je jen dokladem pokračující personální devastace ministerstva," prohlašuje Prachař a poukazuje na to, že on sám už měl zákon o liniových stavbách v roce 2014 připraven, prošel meziresortním připomínkovým řízením a také hodnocením z hlediska dopadů regulace.

"Ale Ťok jej po svém příchodu stáhl z dalšího projednávání, jelikož podle jeho názoru byl jen opsán z německé legislativy a byl prý v rozporu s českou ústavou. Nechápu, jak si on může osobovat právo rozhodovat o tom, co je v souladu s ústavou a co není," neskrývá Prachař dodnes rozhořčení.

I na Prachařově návrhu ale pracovali vedle zástupců resortu někteří externisté. "V pracovní skupině, kterou jsem k tomu sestavil, byli i lidé z ČVUT a také firma EEIP pana profesora Mejstříka," připouští Prachař, že i on si v tomto případě nevystačili pouze s vlastními úředníky.