Toman přišel podat přihlášku do ČSSD. Chci tím vyjádřit podporu vedení strany, říká

před 1 hodinou

Ministr zemědělství Miroslav Toman v úterý odevzdá přihlášku do sociální demokracie. Chce tím podpořit předsedu Jana Hamáčka a vedení strany před nadcházejícím volebním sjezdem v Hradci Králové. Toman to řekl novinářům v Lidovém domě, sídle ČSSD. O stranické funkce nemá zájem, chce se dál věnovat odborné činnosti. Připomněl, že stanovy ČSSD ani jeho kandidaturu neumožňují. Toman byl dosud nestraník, kterého do koaliční vlády Andreje Babiše (ANO) nominovala sociální demokracie. Toman prohlásil, že jeho dosavadní spolupráce s Hamáčkem ve vládě funguje a že pro něj bylo ctí být navržen do vlády. Nyní chce současnému vedení ČSSD vyjádřit podporu tím, že se stane členem strany.