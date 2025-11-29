Domácí

"To je nepřijatelné." Kupka chce v pondělí ráno odvolat šéfa Správy železnic

ost ost
před 1 hodinou
"Nesmrtelnost" Jiřího Svobody, generálního ředitele Správy železnic, je s velkou pravděpodobností u konce. Muže, který figuruje v nejvyšším vedení státního podniku od roku 2011, chce sesadit ministr dopravy Martin Kupka. Ten už oznámil, že kvůli tomu hned na pondělní ráno svolal správní radu společnosti. Vaz Svobodovi zlomila policejní šťára, při níž u něj doma kriminalisté našli 80 milionů.
Martin Kupka chce, aby správní rada Správy železnic v pondělí 1. prosince 2025 odvolala JIřího Svobodu ze Správy železnic.
Martin Kupka chce, aby správní rada Správy železnic v pondělí 1. prosince 2025 odvolala JIřího Svobodu ze Správy železnic. | Foto: Radek Bartoníček

Už v úterý specialisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic na několika místech. I když nikoho do soboty 29. listopadu neobvinili, Český rozhlas v pátek informoval, že u generálního ředitele Správy železnic policisté nalezli několik desítek milionů korun v hotovosti.

Související

Nová "Masaryčka" za miliardy má zásadní problém. Věc řeší i ministr dopravy

Platforma, která má vzniknout nad Masarykovým nádražím.

"Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let," tvrdí Jiří Svoboda k tomu, jak se k 80 milionům dostal.

Ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) však takové vysvětlení očividně nestačí. V sobotu odpoledne na sociálních sítích oznámil, že Svoboda by měl v čele Správy železnic (SŽ), kterou řídí od března 2018, skončit. 

"Nedávno zveřejněné informace o prověřování některých zakázek Správy železnic a o jejím generálním řediteli Jiřím Svobodovi vrhají negativní stín na fungování této organizace a podkopávají důvěru veřejnosti. To je nepřijatelné," uvedl ministr na svém facebookovém profilu.

"Domluvil jsem se v sobotu dopoledne s předsedou Správní rady SŽ Martinem Červíčkem na svolání mimořádného jednání správní rady na pondělní ráno, na kterém by měl tento orgán generálního ředitele Jiřího Svobodu odvolat z funkce. Čekají nás zásadní investice do železniční infrastruktury, které vyžadují pochopení a podporou veřejnosti. Proto také připravujeme nezávislý audit příslušných projektů," napsal Kupka s tím, že Svobodu už prý o tomto záměru informoval.

Související

"Čekali jsme to." ETCS zatím neplánovaně zastavil 1400 vlaků, správci jsou v klidu

Vlak Banán Dvojka

Jak zjistil web Odkryto.cz, aktuální kauza se týká několika miliardových zakázek. Jde prý o dostavbu dálnice D3 nebo problematickou modernizaci pražského Masarykova nádraží. Server upozornil, že kriminalisté jdou po vazbách mezi Svobodou, Radkem Mátlem, šéfem Ředitelství silnic a dálnic, a podnikatelem Jaroslavem Veverkou a advokátem Martinem Páskem.

Pokud v pondělí 1. prosince Jiří Svoboda v čele Správy železnic skutečně skončí, bude to velký zlom. Jeho pozice se viklala už několikrát, ať už kvůli potížím se zabezpečovacím systémem ETCS nebo kalamitním stavům na železničních koridorech způsobených opravami. Svoboda ale dosud vždy kritiku ustál. Ve vedoucích funkcích u SŽ působí už od roku 2011, kdy se stal ředitelem obchodu a na starosti měl i zakázky.

Jiří Svoboda na slavnostním otevření vlakové zastávky Praha-Eden (12. 11. 2020)

Slavnostní otevření nové zastávky Praha-Eden za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka a generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody. | Video: Aktuálně.cz
 
Mohlo by vás zajímat

Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Bude pod stromečkem míň dárků? Šetřit na ježíškovi letos chce víc lidí než loni

Bude pod stromečkem míň dárků? Šetřit na ježíškovi letos chce víc lidí než loni

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje
domácí Aktuálně.cz Obsah Správa železnic Martin Kupka vlak železnice

Právě se děje

před 1 hodinou
Boj o titul mistra F1 vrcholí. Piastri v katarském sprintu zkrátil Norrisův náskok

Boj o titul mistra F1 vrcholí. Piastri v katarském sprintu zkrátil Norrisův náskok

Australan Oscar Piastri z McLarenu vyhrál sprint ve Velké ceně Kataru formule 1 a snížil manko na lídra šampionátu.
před 1 hodinou
Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa

Jsi syn vlastizrádců, vtloukali mu komunisté. Janoušek pak vyhrál mistrovství světa

V očích tehdejšího komunistického režimu byl synem vlastizrádců. Neměl nárok ani na střední školu. Přesto byl Gabriel Janoušek hvězdou mezi kanoisty.
před 1 hodinou

Když dorazí Santa, začnou svátky: New York slavil Den díkůvzdání

Když dorazí Santa, začnou svátky: New York slavil Den díkůvzdání
Prohlédnout si 17 fotografií
Disneyho balón s Minnie Mouse se vznáší nad New Yorkem a těší malé i velké fanoušky.​
Konfety zaplnily vzduch, když se vůz krocana Toma vydal po Central Park West na startu Macyho průvodu ke Dni díkůvzdání 2025. Přehlídka se konala 27. listopadu v New Yorku a přilákala miliony diváků.​
Aktualizováno před 1 hodinou
Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz

Fantastický start sezony. Charvátová předala na čele, pak si Češky dojely pro bronz

Jislová, Charvátová, Voborníková a Davidová v Östersundu vrátily českou štafetu na stupně vítězek ve Světovém poháru po bezmála sedmi letech.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko opět zaměřilo civilní cíle. V Kyjevě dva mrtví a 13 zraněných

ŽIVĚ
Rusko opět zaměřilo civilní cíle. V Kyjevě dva mrtví a 13 zraněných

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Inovace nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI

Inovace nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI

Zatímco firmy návrh vítají, odpůrci varují před oslabením digitálních práv.
před 1 hodinou
"To je nepřijatelné." Kupka chce v pondělí ráno odvolat šéfa Správy železnic

"To je nepřijatelné." Kupka chce v pondělí ráno odvolat šéfa Správy železnic

Zveřejněné informace vrhají negativní stín na fungování této organizace a podkopávají důvěru veřejnosti, tvrdí ministr dopravy.
Další zprávy