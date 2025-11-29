"To je nepřijatelné." Kupka chce v pondělí ráno odvolat šéfa Správy železnic

Už v úterý specialisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic na několika místech. I když nikoho do soboty 29. listopadu neobvinili, Český rozhlas v pátek informoval, že u generálního ředitele Správy železnic policisté nalezli několik desítek milionů korun v hotovosti.
"Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let," tvrdí Jiří Svoboda k tomu, jak se k 80 milionům dostal.
Ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) však takové vysvětlení očividně nestačí. V sobotu odpoledne na sociálních sítích oznámil, že Svoboda by měl v čele Správy železnic (SŽ), kterou řídí od března 2018, skončit.
"Nedávno zveřejněné informace o prověřování některých zakázek Správy železnic a o jejím generálním řediteli Jiřím Svobodovi vrhají negativní stín na fungování této organizace a podkopávají důvěru veřejnosti. To je nepřijatelné," uvedl ministr na svém facebookovém profilu.
"Domluvil jsem se v sobotu dopoledne s předsedou Správní rady SŽ Martinem Červíčkem na svolání mimořádného jednání správní rady na pondělní ráno, na kterém by měl tento orgán generálního ředitele Jiřího Svobodu odvolat z funkce. Čekají nás zásadní investice do železniční infrastruktury, které vyžadují pochopení a podporou veřejnosti. Proto také připravujeme nezávislý audit příslušných projektů," napsal Kupka s tím, že Svobodu už prý o tomto záměru informoval.
Jak zjistil web Odkryto.cz, aktuální kauza se týká několika miliardových zakázek. Jde prý o dostavbu dálnice D3 nebo problematickou modernizaci pražského Masarykova nádraží. Server upozornil, že kriminalisté jdou po vazbách mezi Svobodou, Radkem Mátlem, šéfem Ředitelství silnic a dálnic, a podnikatelem Jaroslavem Veverkou a advokátem Martinem Páskem.
Pokud v pondělí 1. prosince Jiří Svoboda v čele Správy železnic skutečně skončí, bude to velký zlom. Jeho pozice se viklala už několikrát, ať už kvůli potížím se zabezpečovacím systémem ETCS nebo kalamitním stavům na železničních koridorech způsobených opravami. Svoboda ale dosud vždy kritiku ustál. Ve vedoucích funkcích u SŽ působí už od roku 2011, kdy se stal ředitelem obchodu a na starosti měl i zakázky.
Jiří Svoboda na slavnostním otevření vlakové zastávky Praha-Eden (12. 11. 2020)