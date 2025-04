"Čekali jsme to." ETCS zatím neplánovaně zastavil 1400 vlaků, správci jsou v klidu

Zatím poslední kolaps související se zabezpečovačem ETCS zažily české železnice ve čtvrtek 27. března. Vypadl mobilní signál, na němž systém funguje, a vlaky na hlavním koridoru mezi Prahou a Ostravou nabíraly i několikahodinová zpoždění. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, za první čtvrtrok provozu zastavilo kvůli chybě ETCS 1400 vlaků z celkových 122 tisíc spojů.

Zavádění systému ETCS má i další důsledky - z kolejí musely zmizet lokomotivy, do nichž není rentabilní zabezpečovač montovat. Jde například o tyto stroje přezdívané potkan či banán. | Foto: České dráhy

Byla to zřejmě nejhezčí březnová sobota. Asi i proto se 15. března vydalo na pražské Hlavní nádraží mnoho lidí, aby vyrazili na výlet. Jenže stačil příchod k tabuli s odjezdy a krásný začátek víkendu se změnil v nepříjemnou situaci. Řada vlaků stále navyšovala svá zpoždění počítající se v desítkách minut.

Byť Správa železnic k situaci nevydala žádné prohlášení, velmi rychle se ukázalo, že kolaps dopravy nastal v souvislosti s technologií ETCS. Vypadl totiž signál GSM-R, jak uvedl mluvčí drážních hasičů, na němž zabezpečovací systém funguje. Výpadek systému tehdy trval šest hodin.

Podobná situace se pak opakovala o dvanáct dní později. To nefungující signál zastavoval a omezoval vlaky na koridoru mezi Pardubicemi a Přeloučí. Datel, informační profil Správy železnic na síti X, psal tohle: "V Pardubicích se jezdí po jedné koleji kvůli poruše vlaku (nesouvisí s ETCS). V úseku Pardubice-Přelouč je navíc zaznamenáno více ´tripů´ u ETCS (náhlé zastavení vlaku kvůli výpadku zabezpečovače, pozn. red.). Jezdí se tak s omezením rychlosti 100 km/h a po jedné koleji."

Nejvíc chybuje mobilní část

Po čtvrt roce, co se pod dohledem ETCS jezdí na několika páteřních tratí, deník Aktuálně.cz požádal Správu železnic o statistiku toho, kolik vlaků už muselo kvůli poruše zabezpečovače a jeho systémů neplánovaně zastavit.

"Od 1. ledna do 30. března se s preventivním zastavením setkalo 1398 z celkových 121 976 vlaků, které jely ve výhradním provozu pod dohledem zabezpečovače ETCS," počítá Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic.

Z dat, která dále státní organizace poskytla, vyplývá, že hlavním důvodem neplánovaných zastavení vlaků byly chyby na mobilní části zabezpečovače. Tedy komponenty v lokomotivách. Způsobily rovnou 40 procent případů.

"V 29 procentech šlo o rozpad telekomunikačního spojení, 12 procent připadá na chybu traťové části ETCS, 8 procent na chyby strojvedoucích a zbylých 11 procent připadá na několik méně častých příčin," počítá Nela Eberl Friebová ze Správy železnic.

Téměř čtrnáct set zastavených vlaků ovšem nechává organizaci v klidu. Podobná čísla prý čekali. "Na tratích se zavedeným výhradním provozem ETCS dochází v průměru k deseti až dvaceti preventivním zastavením vlaků. Z toho vyplývá, že na 99 % vlaků jezdí zcela bez komplikací. Z pohledu provozu se navíc stále zkracuje doba potřebná pro opětovné navázání komunikace mobilní a traťové části," chválí si Friebová zavádění systému, které dosud stálo osmnáct miliard korun.

Během letošní zimy zastavovala vlaky s ETCS i námraza či sníh, které "obalovaly" jednu ze součástek systému na lokomotivách a ty pak kvůli tomu zabezpečovač brzdil.

Nela Friebová tvrdí, že o řešení této závady se musí prioritně postarat sami dopravci. "Správa železnic se na hledání řešení technických komplikací podílí a můžeme říct, že jednání jsou na dobré cestě," doplňuje.

První byl Uničov

Technologie ETCS se na českých železnicích testuje poměrně dlouho. Jako první se v listopadu roku 2022 začalo na trati z Olomouce do Uničova. Plnohodnotný přechod na evropský zabezpečovač nastal na železničních koridorech letos 1. ledna.

Nejdříve to bylo na trati Česká Třebová-Olomouc-Přerov, poté Břeclav-Bohumín a pak třeba i v úseku Praha-Běchovice-Česká Třebová. Příští rok se počítá se zavedením výhradního provozu na koridoru z Prahy do Českých Budějovic. V prosinci 2027 pak na západní větvi z Berouna přes Plzeň do Chebu.

I to byl jeden z důvodů, proč z provozu mizí starší lokomotivy, které se v čele rychlíků objevovaly mnoho desetiletí. Kupovat a montovat do nich mobilní část systému ETCS se totiž dopravcům včetně Českých drah nerentuje.

A byť výpadek zabezpečovače způsobil na kolejích už řadu potíží, až kolaps z 15. března přiměl jednat i ministerstvo dopravy. Ministr Martin Kupka (ODS) pak oznámil, že aby se podobným událostem předcházelo, musí Správa železnic posílit své směny. To se ovšem ještě pořád nestalo.

"Hledáme řešení v technické oblasti, konkrétně v úpravě hardware i software systému. V plánu je mimo jiné výměna serveru, který měl na výpadku podíl, zlepší se také diagnostické nástroje systému GSM-R. Od května dojde také k posílení počtu personálu na dispečinku," reaguje Friebová.

