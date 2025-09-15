Nová "Masaryčka" za miliardy má zásadní problém. Věc řeší i ministr dopravy

Zjištění deníku Aktuálně.cz, že se v projektu modernizace pražského Masarykova nádraží za 3,9 miliardy korun objevily potíže, v pondělí odpoledne potvrdila i Správa železnic. Několik hodin po zaslání dotazů její mluvčí Nela Eberl Friebová reagovala v tiskové zprávě.
V té uvedla, že ve stavbě nadzemní platformy, která vznikne nad kolejemi a celou oblast propojí, nalezli podnikoví experti nebezpečné nedostatky.
"Budování nové platformy si vyžádá změnu technického postupu," reaguje Friebová. "Podle projektu vypracovaného externím dodavatelem je již částečně postavená, odborníci ze Správy železnic ale zjistili, že dílčí část platformy nemusí být dostatečně vyztužená," dodává jedním dechem.
"Nyní se situací aktivně zabývají, zpracovávají se technické posudky, které pomohou najít vhodný a efektivní postup pro pokračování výstavby. Náklady, které si dodatečné práce vyžádají, bude Správa železnic vymáhat po projektantovi," pokračuje Friebová s tím, že se zpozdí také otevření nástupiště u nových kolejí číslo 8 a 9.
Kupka: Postoj Strabagu mě překvapuje
Jak vyplývá z rozhovoru reportéra deníku Aktuálně.cz s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS), k demolici nově postavených nástupišť, sloupů a dalších součástí nádraží by snad nemělo dojít. "Problém je jen v té platformě, budeme to řešit. Nástupiště ohrožena nejsou," doplnil v pondělí ministr.
Reportér deníku Aktuálně.cz se obrátil i na stavební firmu Strabag. Ta má projekt nového Masarykova nádraží na starosti. Informace o zásadních potížích neodmítla, ovšem nechtěla je jakkoliv komentovat. "S dotazem vás odkazuji na Správu železnic jako investora," řekla stroze Edita Novotná, mluvčí Strabagu.
Ministra dopravy přístup firmy Strabag nemile překvapil, jak vyplynulo z jeho rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz. I proto, že za věc podle něj nemůže státní Správa železnic. "Tu odpovědnost má dodavatel - buď jeho projektant, nebo zhotovitel," říká Kupka.
Věc sleduje i developerská firma Penta Real Estate, která v současnosti celou oblast Masarykova nádraží rozvíjí a buduje řadu staveb. Průchozí platforma spojující ulice Na Florenci, Hybernskou a Opletalovu je totiž důležitá pro příchod podnikatelů do nových obchodních prostor a navíc je s ní časově propojena i rekonstrukce budovy bývalé pošty v Hybernské. Podle plánů má být hotovo v roce 2027.