Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

před 11 minutami
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu podle webu iROZHLAS.cz v domě generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody nalezli hotovost převyšující částku 80 milionů korun. Svoboda následně sdělil, že peníze pocházejí z celoživotních úspor jeho předků.
Jiří Svoboda, šéf Správy železnic. Archivní foto.
Jiří Svoboda, šéf Správy železnic. Archivní foto. | Foto: Hospodářské Noviny

"Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let," sdělil Svoboda. Výši hotovosti blíže nespecifikoval. Serveru Seznam Zprávy pak Svoboda řekl, že si ve funkci vydělal 70 milionů korun a uvedl, že není trestně stíhán.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty.

Připravujeme podrobnosti. 

 
Aktualizováno před 9 minutami
