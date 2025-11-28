Policie nalezla v domě ředitele Správy železnic přes 80 milionů korun

"Prostředky pochází z celoživotních úspor mého otce a jeho otce, průmyslníka. Po historických a osobních zkušenostech nedávali prostředky do bank a chtěli je mít uložené pro případ dalších politických nezdarů, spravuji je s otcem posledních 30 let," sdělil Svoboda. Výši hotovosti blíže nespecifikoval. Serveru Seznam Zprávy pak Svoboda řekl, že si ve funkci vydělal 70 milionů korun a uvedl, že není trestně stíhán.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali kvůli zakázkám Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty.
Připravujeme podrobnosti.