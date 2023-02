Téměř tři čtvrtiny Čechů se bojí, že se o sebe ve stáří nepostarají

Na 73 procent Čechů se obává toho, že se o sebe ve stáří nebudou schopni postarat. Bojí se zátěže pro blízké i finančních problémů. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven. Obavy jsou podle něj oprávněné, nesoběstačnost by měla značné finanční dopady na 38 procent respondentů. Průzkum uskutečnila agentura SC&C mezi tisícovkou respondentů.

Navzdory obavám se ale Češi podle autorů průzkumu na tuto situaci nepřipravují. Jen 30 procent má finanční rezervy, pouhých 12 procent by to za současné situace řešilo pojištěním, ukázalo dotazování. Zcela bez řešení by zůstalo 38 procent respondentů. Problémy by podle průzkumu přinesl i výpadek příjmů kvůli invaliditě nebo delší nemoci.

Za velmi pravděpodobnou považuje svoji nesoběstačnost 20 procent lidí, zjistili autoři průzkumu. "Asi pětina těch, kteří mají v rodině nesoběstačného, o něj pečuje kompletně. Postarat se třeba o rodiče bereme jako povinnost, řada z nás má s takovou situací osobní zkušenost. Rodinná péče přináší nejen velké fyzické a psychické vypětí, ale i vysoké časové nároky. Ty vedou řadu lidí k nutnosti opustit zaměstnání, což zpravidla znamená i rapidní zhoršení jejich finanční situace," uvedl výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.

V případě nesoběstačnosti vidí velký rozpor mezi vnímáním závažnosti situace, která je na žebříčku obav na prvním místě, a připraveností na ni. Řešením by podle průzkumu mohlo být speciální pojištění. "Češi by uvítali speciální připojištění pro tuto situaci. Konkrétně 69 procent by rádo vidělo takový produkt v nabídce, 53 procent by si ho rádo sjednalo," sdělila Jana Hamanová z SC&C.

Češi nejsou připraveni ani na dlouhodobý výpadek příjmu způsobený například závažným onemocněním nebo invaliditou, uvedli autoři průzkumu. Významné finanční dopady by podle nich měl pro 51 procent dotázaných.

Jako pravděpodobnou takovou událost hodnotil v průzkumu každý druhý člověk, na žebříčku rizik se umístila na čtvrtém místě. Finanční rezervy má 28 procent respondentů a pojištění si sjednalo 43 procent, ukázalo dotazování.

"Dopady invalidity nebo dlouhodobé nemoci na naši finanční situaci jsou známé a často se o nich hovoří. Přispívají tomu i události posledních let. Lidé si uvědomují, jaké komplikace by mohly v takovém případě nastat. Je pochopitelné a velmi rozumné, že se u tohoto rizika Češi chrání pojištěním. Ovšem ani zde to není dostatečné, čtvrtina by takovou událost neměla jak řešit," doplnil Matoušek.