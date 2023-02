Důchodcem čím dál později. Věk pro odchod do penze se mění, spočítejte si ten svůj

Letos budou do důchodu odcházet lidé v 59 až 63 letech podle počtu dětí. Platí čím více dětí, tím dřívější odchod do důchodu. Důchodový věk se postupně zvyšuje až na uzákoněnou hranici 65 let, která bude pro všechny platit v roce 2030.

Ve 30. a 40. letech půjdou ale do důchodu silné ročníky - Husákovy děti a mladší generace je nahradí jen částečně. Peněz na důchody bude ubývat. Aby důchodový systém ustál stárnutí populace, mluví se mimo jiné o dalším prodlužování věku odchodu do důchodu, a to až k hranici 68 let. Týkala by se ale až generace současných třicátníků a čtyřicátníků.

Spočítejte si, kdy půjdete do důchodu Rok narození: 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Měsíc narození: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Pohlaví: --- Muž Žena

Počet dětí: 0 1 2 3-4 5 a více VYPOČÍTAT

Tabulkový přehled odchodů do důchodu Rok narození Muž Žena bez dětí Žena s jedním dítětem Žena s dvěma dětmi Žena s třemi nebo čtyřmi dětmi Žena s pěti a více dětmi 1954 63+2 62+4 61 59+8 58+4 57 1955 63+4 62+8 61+4 60 58+8 57+4 1956 63+6 63+2 61+8 60+4 59 57+8 1957 63+8 63+8 62+2 60+8 59+4 58 1958 63+10 63+10 62+8 61+2 59+8 58+4 1959 64 64 63+2 61+8 60+2 58+8 1960 64+2 64+2 63+8 62+2 60+8 59+2 1961 64+4 64+4 64+2 62+8 61+2 59+8 1962 64+6 64+6 64+6 63+2 61+8 60+2 1963 64+8 64+8 64+8 63+8 62+2 60+8 1964 64+10 64+10 64+10 64+2 62+8 61+2 1965 65* 65* 65* 64+8 63+2 61+8 1966 65* 65* 65* 65* 63+8 62+2 1967 65* 65* 65* 65* 64+2 62+8 1968 65* 65* 65* 65* 64+8 63+2 1969 65* 65* 65* 65* 65* 63+8 1970 65* 65* 65* 65* 65* 64+2 1971 65* 65* 65* 65* 65* 64+8 1972 a dále 65* 65* 65* 65* 65* 65*

Co se v poslední době změnilo v oblasti důchodů

Důchody se letos v lednu zvýšily o takzvané „výchovné“. Činí 500 korun měsíčně navíc za každé vychované dítě. Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se díky výchovnému sníží rozdíl mezi průměrným starobním důchodem žen a mužů. Ženy pobírají v průměru nižší důchod než muži, a častěji se tak dostávají na hranici chudoby.

Od ledna 2023 se snížil důchodový věk členům výjezdové skupiny, operátorům zdravotnické záchranné služby, záchranářům horské služby a členům podnikových hasičských záchranných sborů. Za 4400 odpracovaných směn se důchodový věk snižuje o 30 měsíců (to je 2,5 roku) a za každých dalších 74 směn o měsíc, celkem nejvýše o pět let.

Zaměstnavatelé na jejich dřívější odchod do důchodu přispívají, a to tak, že se zvýšila sazba pojistného placeného zaměstnavateli na důchodové pojištění.

Jaké změny možná přinese důchodová reforma:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce do konce letošního roku představit důchodovou reformu. Je nutné ji přijmout. Důchodců přibývá. Naopak pracovníků, kteří do důchodového systému ze svých mezd přispívají, ubývá. Výdaje na důchody tedy rostou, zatímco příjmy jsou stále nižší.

Méně odpracovaných let V Česku má doposud nárok na důchod žadatel, který dosáhl stanoveného věku odchodu do důchodu a zároveň má odpracovaných 35 let, respektive odváděl po tuto dobu pojistné. Uvažuje se o snížení této hranice na 25 let. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nejpřísnějšími podmínkami nároku na důchod. Dosavadní hranici 35 let kritizovala i zpráva k českým důchodům OECD. Zjednodušení výpočtu důchodu Český důchodový systém je složitý a lidé mu nerozumí. Výpočet důchodu by se měl výrazně zjednodušit, aby si lidé mohli sami zhruba vypočítat, jak velkou penzi dostanou, a podle toho se na snížení příjmů připravit. Změny valorizačního systému Důchody se valorizují vždy od ledna o růst cen a od roku 2018 o polovinu růstu reálných mezd. Nově by to měla být třetina růstu mezd. Mimořádně se důchody valorizují, pokud ceny od posledního navýšení vzrostly aspoň o pět procent. I u nich by mělo dojít k mírnějšímu navyšování. Vyšší odvody pro OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí do důchodového systému méně než zaměstnanci, a protože je systém solidární, jejich penze jsou vyšší, než by měly být. Uvažuje se o navýšení minimálního sociálního pojištění u OSVČ, i o navýšení základu pro výpočet. Nyní se základ pro výpočet sociálního pojištění u živnostníků vypočítává jako příjmy minus výdaje krát 0,5. Možná to bude krát 0,75 nebo i 1. Kratší doba odchodu do předčasného důchodu Nyní mohou lidé odcházet do předčasného důchodu nejdéle pět let před řádným důchodem, nejdříve v 60 letech. Platí, že předčasný důchod je trvale krácen –⁠ čím dříve lidé do předčasné penze odejdou, tím nižší důchod dostanou. Objevuje se návrh zkrátit předčasný důchod na tři roky, dále návrh na ještě větší krácení důchodu v posledních dvou letech těsně před řádným starobním důchodem a ve hře je i zrušení valorizací těchto důchodů. Udržet lidi na trhu práce co nejdéle MPSV chce důchodce motivovat, aby zůstávali na trhu práce co nejdéle. Navrhuje, aby přesluhující důchodci neplatili sociální pojištění. Tím by jim zůstalo více peněz ze mzdy.

