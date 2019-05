Tajným výcvikem BIS a armády prošlo 8000 lidí, cenu za to dostal i generál Pavel

Ve čtvrtek se na půdě BIS odehrála neveřejná ceremonie. Předáváním pamětních medailí se oslavilo kulaté výročí spolupráce tuzemské kontrarozvědky a české armády na projektu, o němž se dosud nevědělo. Program s názvem Riders představuje nejužší součinnost obou zmíněných institucí a spočívá ve výcviku řidičů vojenských vozidel pro kritické situace ve válečných zónách. Ocenění za rozvoj programu převzali třeba generál Petr Pavel, vyznamenání náleží i náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi.

"Dodnes se jednotlivé bezpečnostní složky často uzavírají do svých bublin a málo spolu komunikují. Přitom v dnešní době, kdy jsou rizika komplexní, stejně komplexní musí být součinnost všech složek, které mohou k eliminaci těchto rizik přispět," popsal serveru Aktuálně.cz bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel přednost projektu Riders. "Moje role byla v tom, že jsme jako hlavy organizací umožnili tuto spolupráci a podpořili ji," dodal.

BIS a ministerstvo obrany si pro projekt Riders podaly ruce v květnu 1999, čtvrteční slavnost připomínala dvacáté výročí tohoto svazku. Iniciativa vzešla od tehdejšího šéfa kontrarozvědky Jiřího Růžka. Dohoda Bezpečnostní informační služby a resortu obrany oficiálně zastřešila program, díky němuž získali řidiči vojenských vozů specializovaný výcvik.

Dril umožnil šoférům adekvátně reagovat v situaci, kdy se na zahraniční misi ocitla kolona, třeba při převozu materiálu či důležitých osob, pod útokem nepřítele. "Dnes, když se ohlédneme na těch dvacet let zpátky, tak vidíme, že za každé zranění při výcviku, za každé rozbité auto jsme díky projektu Riders získali stovky zachráněných životů v zahraničních misích," uvedl stávající ředitel BIS Michal Koudelka.

Ocenění vedle zmíněných generálů Pavla či Opaty patří podle zjištění Aktuálně.cz také generálovi Ivu Střechovi, někdejšímu veliteli 7. mechanizované brigády, jež se do programu přihlásila roku 2007. Prvním instruktorem v programu Riders byl někdejší automobilový závodník Jaroslav V. S výcvikem řidičů pro válečné zóny začínal už v době, kdy projekt ještě neměl oficiální punc.

Řidiči na misích v Afghánistánu, Iráku či Jugoslávii

"V roce 1993 nám moc pomohla ochranná služba prezidenta republiky. Oni nám dali první výcvik, ukázali strategii jízdy s chráněnou osobou, jak se řadit v koloně, jak být připraven na nečekaný útok," vzpomíná instruktor. Už pod hlavičkou spojených sil kontrarozvědky a ministerstva obrany systematicky vybudoval komplexní výcvikový program, jejž do současnosti absolvovalo přes 8400 lidí.

Šoféři z náročné přípravy následně těžili v zahraničních misích v Iráku, Afghánistánu či na území bývalé Jugoslávie. Z armádních složek se do projektu zapojila v 90. letech 6. brigáda rychlého nasazení v době, kdy jí velel právě generál Pavel. V minulé dekádě do programu vstoupila 4. brigáda rychlého nasazení, jež tehdy podléhala velení současného prvního muže Generálního štábu Aleše Opaty.

"V Afghánistánu jsem měl možnost pracovat s týmy lidí, kteří prošli přípravou společně s BIS, a týmy lidí, kteří touto přípravou neprošli. Rozdíl byl markantní, primárně při přesunech v konvojích v členitém terénu, ovládání vozidel, technice jízdy v krizových situacích v obydlených územích i mimo ně," přiblížil pak význam programu oceněný generál Ivo Střecha, který na čtvrteční ceremonii vystoupil s projevem.

Kde probíhá výcvik Program Riders v minulosti využili i zásahové jednotky a takzvané sledky policie v Brně, Ostravě či Olomouci. V rámci programu slouží pro výcvik řadu míst v České republice, probíhal na letišti v Prostějově, vojenského prostoru v Libavé, Doupově, Boleticích, Lipníku nad Bečvou či na letišti Přerově-Bochoři.

Výcvik se v průběhu let rozšiřoval o nové taktické prvky, zapojenou techniku či vybavení. Program navíc dalece překročil armádní oblast, o výcvik projevily zájem i bezpečnostní složky jako URNA, protidrogová centrála či dopravní policie. Ocenění tak podle informací Aktuálně.cz obdrželi bývalý šéf centrály Jiří Komorous či dlouholetý šéf URNA Libor Lochman. "Jsem velice spokojený a předu jako kocour. Je to ukázka, když se něco dělá dobře, má se to nechat žít a naopak to podporovat," řekl Aktuálně.cz bývalý šéf BIS Jiří Růžek, který byl u vzniku projektu.