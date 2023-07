Hurá na tábor! Desetitisíce dětí míří pod stany a do chatek. Často bez mobilů

Tábořiště jsou posekaná, stany postavené a stožáry vztyčené. Děti tak po roce mohou opět vyrazit na letní tábory. Nejčastěji zamíří na Vysočinu, do Jihočeského a Středočeského kraje. Jejich rodiče vyjde pobyt dítěte na nekomerčním táboře zhruba na necelé tři stokoruny denně.

Už zanedlouho se na táborech za zvuku praskajícího ohně rozezní brnkání kytar a švitoření dětí. Nezapomenutelnou a dobrodružnou atmosféru si i letos užije zhruba osmdesát tisíc mladých táborníků a tábornic - tedy obdobný počet jako loni. Nejčastěji vyrazí do lesů na louky Vysočiny, Jihočeského a Středočeského kraje, píše v aktuálním vydání týdeník Ekonom.

Na tábor umístěný ve středních Čechách zamíří i třicítka skautek ve věku od sedmi do patnácti let ze 7. dívčího oddílu Šalvěj z Benešova. Za letošní dvoutýdenní tábor zaplatí mladé účastnice tři tisíce korun.

Ceny letních táborů pořádaných organizacemi zastřešenými pod Českou radou dětí a mládeže se v posledních letech pohybují kolem 250 korun za osobu na den, v loňském roce účastníci zaplatili už 264 korun. Tedy téměř čtyři tisíce korun za čtrnáct dní.

Zmíněné tři tisíce, které za malé Bezinky, Pomněnky, Sněženky či Fialky ze 7. oddílu z Benešova zaplatí jejich rodiče, půjdou především na nákup potravin, běžný chod tábora a materiál na hry. "Snažíme se držet cenu co nejnižší. Tam, kde to dává smysl, co nejvíce šetříme, aby byl tábor dostupný pro všechny děti," vysvětluje vedoucí tábora Daniela Dolejšová. Všechny vedoucí působí na táboře jako dobrovolnice zdarma a za tábořiště platit nemusí.

Ceny táborů letos potáhnou nahoru hlavně drahé potraviny. "Je tedy pravděpodobné, že některé oddíly budou poplatek za tábor letos mírně zvyšovat," říká mluvčí Junáka Barbora Trojak. I tak zůstanou ceny táborů pořádaných organizacemi zastřešenými Českou radou dětí a mládeže výrazně nižší než ceny komerčních táborů.

V koronavirovém roce 2020 zaznamenala česká rada úbytek počtu táborníků, pak se ale čísla vrátila do předcovidových dob. Počet táborů od roku 2019 pozvolna klesal.

Pod junáckou vlajkou se koná přes 1200 z nich. Skautky z Benešova i letos míří na stejné tábořiště jako v posledních několika letech. Nachází se jen zhruba 20 kilometrů od klubovny. Jiné skautské oddíly se ale vypravují výrazně dále.

Například jihomoravští skauti často táboří na Vysočině, pražští zase v jižních Čechách a v Plzeňském kraji. Skoro dvacítka skautských táborů se letos bude konat v zahraničí - na Slovensku, v Německu, ale i Rumunsku či v Gruzii.

Časté téma, které řeší rodiče a především prarodiče dětí i pořadatelé táborů, je možnost používání mobilních telefonů dětmi. Z analýzy České rady dětí a mládeže vychází, že téměř polovina pořadatelů je ve volném čase vůbec nepovoluje, dalších 41 procent táborů je alespoň částečně omezuje. Pouze 13 procent táborů používání mobilů ve volném čase nijak nelimituje.

To je případ i skautek z Benešova, které mohou telefony teoreticky využívat dle libosti. "Ale přece jenom v prostředí, kde není elektřina a téměř ani signál, to děti brzo přestane bavit," uvádí Dolejšová. "Na táboře je navíc tolik zábavy, že si na telefon často ani nevzpomenou," dodává.