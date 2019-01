Neodejdeme, vzkazují z Kliniky den před vyklizením. Exekutor nevyloučil účast policie

Na čtvrteční ráno svolávají členové Kliniky "nenásilné setkání", kterým chtějí vyjádřit nesouhlas s vyklizením jejich komunitního centra. Jenže právě ve čtvrtek ráno má na Kliniku dorazit exekutor a budovu převzít. Bude tam zastupovat Správu železniční dopravní cesty, která budovu vlastní a které už došla trpělivost. I Ústavní soud totiž v říjnu stížnost proti dřívější exekuci zamítl. Jak uvedl exekutor Ivo Luhan pro Aktuálně.cz, pokusí se věc nejprve vyřídit po dobrém.

"Na čtvrtek ráno svoláváme do domu protestní setkání a společnou snídani. Kliniku budeme před vyklizením bránit jako už tolikrát předtím. Vytrvejte v solidaritě s Klinikou!" vybízí obyvatelé bývalé plicní kliniky na Facebooku. Účast jim tam přislíbily necelé dvě stovky lidí.

Akce začíná v devět hodin. O hodinu později - v 10:00 - by měl na dveře Kliniky zaklepat soudní exekutor Ivo Luhan. "V obecné poloze může být průběh jednoduchý až dramatický. Na místě může být až 300 aktivistů, ale pokud nebudou aktivně bránit výkonu, nebudu se snažit jejich jednání nijak korigovat," uvedl pro Aktuálně.cz.

Vše se tedy podle něj bude odvíjet od chování lidí z Kliniky. Neplánuje přijet rovnou s policií, její asistenci ale nevyloučil. "Policie je asi o možném nebezpečí zpravena. Pokud já budu požadovat její asistenci, budu tak činit přes linku 158. V případě tvrdého odporu je možno úkon ukončit a nařídit ho znovu i opakovaně," dodal exekutor Luhan.

Ještě doplnil, že je třeba zvažovat přiměřenost připravených prostředků v daném konkrétním čase, neboť přímo úměrně se tak zvyšují přímé náklady, které v závěru musí platit povinná osoba, tedy ti, kdo mají Kliniku opustit. A on coby exekutor by musel zdůvodnit, proč který úkon nařídil.

Ústavní soud: Nelze tolerovat okupaci cizích objektů

Spor o Kliniku se vleče už několik let. Budovu bývalé plicní kliniky začali aktivisté využívat na konci roku 2014. Ze začátku ji obývali nelegálně, ale podařilo se jim získat smlouvu o výpůjčce. Ta už ale dávno vypršela.

V roce 2016 získala objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových SŽDC, která zde chce vytvořit kancelářskou budovu pro své zaměstnance. Budovu však aktivisté odmítli opustit a spor se dostal až k Ústavnímu soudu. Ten rozhodl loni v listopadu. "Nelze tolerovat okupaci cizích objektů bez právního důvodu jen proto, že jsou momentálně nevyužívány," stojí v usnesení soudu.

Aktivisté z kolektivu Kliniky vyzývají SŽDC, aby od exekuce upustila a aby se obě strany sešly u stolu a směrovaly jednání ke konsenzu. Podle nich neexistuje žádný důvod, proč by museli budovu opustit. Dlouhodobě tvrdí, že SŽDC tam kanceláře stejně stavět nechce, a obávají se, že budova zůstane nevyužitá, dokonce spekulují o možné demolici.

"Kdybychom odešli, tato budova by zůstala prázdná. Projekt rekonstrukce je účelový, SŽDC sama neví, co s Klinikou chce dělat," uvedla v úterý členka komunitního centra Markéta Juřicová.

A dodává, že oni naopak umí budovu plně využít. Funguje jako nezávislé komunitní centrum, kde mohou přebývat i lidé bez domova. "V Praze je sedm tisíc prázdných domů a my chceme, aby alespoň jeden z nich fungoval jako nekomerční sociální a kulturní centrum," uvedli členové Kliniky.

Praha nabídla pomoc

Do sporu se vložilo i nové vedení hlavního města. Petr Hlaváček, radní pro územní rozvoj za Spojené síly pro Prahu, pro Aktuálně.cz uvedl, že Praha nabídla, že budovu převezme. "Pokusili jsme se najít nějaký smír a požádali SŽDC, jestli by s námi nejednala o nějakém majetkoprávním řešení. Nevypadá to ale, že by v tuto chvíli SŽDC měla zájem jednat. Tímto to pro nás v tuhle chvíli končí."

Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové ale jednání s magistrátem přerušeno nebylo. Vysvětlila, že však mají omezené možnosti převodu majetkových práv objektu. "SŽDC získala objekt na základě smlouvy o předání majetku státu uzavřené mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a SŽDC. Tato smlouva omezuje dispozici SŽDC s objektem tak, že jej po dobu 20 let nesmí převést, jiným způsobem zcizit či zatížit," uvádí. SŽDC prý plánuje rekonstrukci budovy v souladu s územním plánem.