Vyjdi ven, vyzývají čeští studenti občany. Ve čtvrtek budou stávkovat na obranu ústavních hodnot

před 4 hodinami

Praha - Studenti vysokých a středních škol chystají na čtvrtek půlhodinovou stávku na obranu ústavních hodnot ČR. V poledne chtějí vyjít před školy, aby vyjádřili nesouhlas s přístupem nejvyšších politických činitelů k ústavě.

Akci zorganizovali studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění a měla by mimo jiné přispět ke vzniku studentského fóra, které bude aktivní i v budoucnu. Potvrdil to za organizátory Václav Strýček.

"Přímo oslovujeme především studenty vysokých škol a plnoleté studenty gymnázií. Kladnou odezvu máme třeba z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, JAMU, VŠCHT nebo Gymnázia F.X. Šaldy v Liberci," řekl Strýček. Další lidé se ke stávce hlásí ve facebookové události. Určena není pouze pro studenty, zapojit se může každý.

"Akce není pouze pro studenty, ale pro všechny občany! Běžte 15. 3. v poledne podpořit studenty před jejich školy. Připojte se podpisem k výzvě. Vyfoťte se s nimi. Dejte jim vědět, že ani vám není degradace morálních hodnot lhostejná," říká organizátor Luboš Louženský z DAMU.

Účastníci budou moci podepsat svůj souhlas se zněním výzvy. Mezi požadavky je například, aby prezident plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou. Studenti rovněž požadují, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky a aby proti nedodržování ústavních zvyklostí důrazně vystoupil Senát.

Účastníci protestu mají na sociálních sítích sdílet fotografie a videa s hashtagem #VyjdiVen.

Vyjděte s námi 15.3. ve 12h na Výstražnou stávku občanů a především studentů VŠ a SŠ. Podepište naši výzvu. Vyfoťte se. Ukažte, že vám není degradace morálních hodnot a ústavních zvyklostí lhostejná. #VyjdiVen https://t.co/8pjFreHso2 — Luboš Louženský (@Lubos) March 8, 2018

Pokud bude mít akce dobrou odezvu, mohla by se stát základem pro vznik studentského fóra. "To by se mohlo nejenom vymezovat negativně, ale i přednášet pozitivní témata, o kterých by se mělo mluvit," podotkl Strýček. Potenciál pro tuto iniciativu podle něj existuje.

"Samozřejmě si také nemyslíme, že se po té čtvrteční akci jako mávnutím kouzelného proutku něco zásadního změní a všichni ústavní činitelé si sáhnou do svědomí a dál už nebude o čem mluvit," dodal.

Vyhlášení protestní stávky probíhá podle organizátorů s plnou podporou studentské komory akademického senátu DAMU a děkanky DAMU.

Událost se po Facebooku rychle šíří, vyjadřují se k ní i senioři, jejich názory jsou různorodé. Jedni studentům spílají, že to je anarchie, že studují za peníze pracujících a že by hned měli mít vyšší školné, jiní naopak píšou: "Prosím dejte vědět, kde se máme sejít, když nejsme studenti, ale důchodci. Fandím vám, bez vás mladých by to nešlo."