Místo brigády rozjeli vlastní byznys. Studenti podnikají jako návrháři i arboristé

Když si chtějí studenti vydělat, obvykle hledají brigády. Někteří jdou ale vlastní cestou a už v osmnácti zakládají vlastní firmy. Studium kvůli podnikání nezanedbávají, naopak jim pomáhá. Podnikají v módě, marketingu, IT, gastronomii, ale vydělávají si na sebe i manuální prací. V začátcích jim mohou pomoct podnikatelské soutěže a další programy.

Svoji vlastní módní značku si založili, ještě když byli na gymnáziu. Daniel Weber nyní studuje grafický design na Fakultě výtvarných umění v Brně a Tomáš Marek marketing na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně. Shodně říkají, že jim vysoká škola v podnikání pomáhá. "Teď se nám to daří kombinovat se studiem mnohem lépe, než když jsme byli na gymplu a trávili jsme sedm hodin denně ve škole," tvrdí Weber.

V Česku podle ministerstva průmyslu podniká více než 75 tisíc lidí od 18 do 26 let. Kolik z nich tak činí během studia, ale neeviduje. Podle loňského mezinárodního průzkumu Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey jsou ale čeští studenti oproti svým vrstevníkům v jiných zemích v podnikání zdrženlivější. Hned po škole chce začít podnikat méně než desetina studentů, za dalších pět let si to umí představit už téměř třetina z nich.

Weber s Markem se rozhodli podnikat, protože se někdy během vyučování nudili. A tak začali pracovat na vlastní značce. Jmenuje se Human Oddity a zaměřuje se na udržitelnou módu, čímž se liší od klasických módních řetězců. "Mezi naše priority patří lokální výroba, od látky po sešití a potisknutí," vysvětlují zakladatelé. Podle nich je zatím celkem těžké najít udržitelné oblečení v Česku, i když se o něj zajímá stále více lidí a stává se i trendem.

Nejnáročnější je pro ně řešení financí. "Faktury a účetnictví nám přijdou nejsložitější, protože do toho tolik nevidíme a bojíme se udělat chybu," přiznává Weber.

Na druhou stranu oba uznávají, že chyb se v podnikání nedá vyvarovat. "Několikrát se nám stalo, že jsme třeba udělali překlep v potisku a všimli si toho, až když jsme viděli hotová trička, krabice a tašky," vypráví mladí podnikatelé.

Do čtyř ve škole a pak vyrazit za zakázkou

Student posledního ročníku kladenské stavební průmyslové školy Šimon Bouma si své budoucí podnikání vyhlédl, už když mu bylo devět let. Tehdy ho zaujali stromolezci, kteří přijeli na chalupu jeho rodičů prořezat vysokou lípu. Od té doby věděl, že by se jednou chtěl také starat o stromy. Vlastní arboristickou firmu Arbo Staff si založil ještě během studia.

"Kombinovat podnikání se školou je teď neskutečně náročné," připouští Bouma s tím, že občas chodí spát až ve tři v noci. Náročné byly už začátky, protože veškeré vybavení bylo pro náctiletého studenta drahé, některá školení či kurzy navíc mohl absolvovat až od šestnácti, nebo dokonce osmnácti let.

Svůj sen si ale splnil. Jeho pracovní náplní je provádět různé druhy řezů, redukovat a zabezpečovat koruny stromů. Občas musí některé stromy pokácet. Bouma tvrdí, že nejraději má na své práci její různorodost. "Do každého dne se snažím nacpat co nejvíce zakázek, nacenění a obhlídek," popisuje.

V maturitním ročníku je i Phuong Anh Nguyenová, studentka pražského Gymnázia Jana Palacha, která se už jako náctiletá zajímala o reklamu a především o tu na sociálních sítích. Založila agenturu Bandogency, kde se svým týmem vytváří marketingové kampaně. Podobně jako Bouma uznává, že skloubit podnikání se studiem je poměrně náročné.

"Škola začínala v osm a já třeba vstávala ve čtyři hodiny, abych pečlivě hledala klienty a konzultovala to s týmem," vysvětluje mladá podnikatelka. Nyní se firmě věnuje zhruba šest hodin týdně, protože se chystá na maturitu. A studium bere jako prioritu.

Restaurace, kde jídlo tiskne tiskárna

I přesto však zvládá vymýšlet další nápady. Chtěla by si založit restauraci, kde by se obědy nevařily, ale tiskla je speciální tiskárna. "Fungovalo by to tak, že by zákazník přišel do restaurace a řekl by, že chce třeba vepřo knedlo zelo, a tiskárna by mu jídlo vytiskla," vysvětluje Nguyenová.

Uvědomuje si ale, že převést tento nápad do praxe bude náročné. Proto chce jít studovat Vysokou školu chemicko-technologickou, aby mohla tisku potravin více porozumět.

Mezitím svůj nápad Nguyenová přihlásila do jedné ze studentských podnikatelských soutěží. Díky ní může získat potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro vedení vlastního byznysu, ale i vyhrát peníze, které jí pomohou podnikání rozjet.

Mladým studentům v podnikání pomáhá také mezinárodní nevládní organizace Junior Achievement. Pod vedením svého učitele středoškoláci zakládají firmu se vším, co to obnáší.

"Program jsme vyvinuli pro mladé lidi, aby si vyzkoušeli, jak fungují reálné společnosti, aby zjistili, jaká pozice by jim vyhovovala, zda by raději podnikali, nebo byli zaměstnaní," vysvětluje ředitel české pobočky Martin Smrž. Na českých středních školách se od září rozeběhl další ročník a zaznamenal rekordní počet více než 270 nových studentských firem.

