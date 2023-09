Vedli rozhovor s prezidentem a jeho ženou. Teď připravují žáky na džungli po škole

Tereza, Natálie a Oldřich patří mezi skupinu studentů, kteří se loni rozhodli přibližovat svým vrstevníkům politické dění a přenášet ho do škol. Loni v prosinci začínali debatou pěti kandidátů na prezidenta a pokračovali vůbec prvním rozhovorem, ve kterém vystupoval nový prezident Petr Pavel společně se svou manželkou Evou. Nyní studenti přichází se zcela novým projektem.

Není to tak dávno, co Natálie Malcová stála na pódiu coworkingového centra Next Zone Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia a pokládala otázky manželce prezidenta Evě Pavlové. V tomto týdnu byla na stejném pódiu, tentokrát ve zcela jiné roli. Klečela nad figurínou a předváděla, jak by měla vypadat první pomoc při zástavě srdce.

"Natáčíme scénu, která bude součástí videopořadu o zdravotní a sexuální výchově. Nyní točíme první video na toto téma, celkem jich bude osm," vysvětlovala Natálie krátce poté, co scénu po několika zkušebních záběrech dotočila. Sledovali ji při tom další studenti, kteří se podíleli na natáčení rozhovoru prezidentského páru a nyní se účastní i vzdělávacího projektu.

První výsledky je možné vidět na internetových stránkách jetobased.cz, které samy sebe prezentují jako edukativní projekt tvořený studenty středních a vysokých škol. "Klademe si za cíl zaplnit mezeru na trhu v oblasti propojení formálního a neformálního vzdělávání a rozšířit a doplnit stávající výuku společenských věd, a to formou tvorby audiovizuálního obsahu s metodickými podklady," stojí na webu.

Podle Oldřicha Neumanna, který byl druhým moderátorem prezidentského rozhovoru, se tentokrát studenti soustředí na témata, která jsou mnoha školami spíše opomíjená. "Střední školy je tolik neotvírají, přestože by to měly dělat. Kromě zdravotní a sexuální výchovy je to například finanční gramotnost, informační a mediální gramotnost, ale také atraktivní výuka věcí, jako je právo nebo politologie," říká.

Mezi prvními čtyřmi zveřejněnými videi jsou také ta, která se věnují právě finanční gramotnosti či smyslu zákonů. "Sama jsem v prvních vysokoškolských letech ve světě peněz tápala. Nevěděla jsem, na jaké stipendium mám nárok, jak vyplnit daňové přiznání, co všechno se platí na bytě a tak dále," vysvětluje na webu Veronika Válková, která připravuje pořad Money money a my.

Manažerka projektu Tereza Dejmková, která patří mezi osmičku hlavních tvůrců, tvrdí, že postupně se budou na webu objevovat další videa. "Jednou za měsíc zveřejníme celou sérii, která bude pokrývat jedno ze šesti témat," podotkla a upozornila, že se snaží zároveň oslovit co nejvíce škol ke spolupráci.

"Učitelé už mají informaci, že náš projekt vznikl. Poslali jsme jim nejen videa, ale také kompletní metodické materiály, jak s tématem pracovat, jaké otázky vznášet, ale také jaké úkoly můžou žákům zadávat. Snažíme se mladého člověka připravit na život, aby byl pro něj jednodušší a zároveň aby se neztratil ve velké džungli, která ho čeká, když opustí školu," upřesnila s tím, že by rádi oslovili jak studenty středních škol, tak žáky osmých a devátých tříd na základních školách.