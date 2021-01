Student naučil včely vyrábět stínidla na lampy. Jeden úl za rok zvládne tři kusy

Student liberecké univerzity Eduard Seibert naučil včely vyrábět stínidla pro lampy. Využil přirozených schopností včel a odmítá, že by je nějak týral či vykořisťoval. Tři stínítka vyrobí včely za rok. Potřebují k tomu jen základní tvar z voskového plátu a dál už pokračují samy. I poměrně studené LED diody získají s těmito stínidly příjemně teplé světlo a navíc i jemnou medovou vůni

Vše přitom začalo u skla. "Původní plán byl dělat skleněnou tavenou plastiku pomocí technologie ztraceného vosku a přemýšlel jsem, jak vytvořit 3D tiskem voskový model tak, aby mi vyhovoval, a tím jsem se dostal ke včelám," řekl Seibert.

Nejprve vystudoval architekturu v Liberci a pak pokračoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, kde se věnoval pod vedením Ronyho Plesla práci se sklem. Za projekt Beehive (včelí úl) získal v soutěži O nejlepší Start-up Technické univerzity v Liberci 2020 Cenu nadace Preciosa a Cenu CzechInvestu.

Na včelím projektu pracuje mladý výtvarník už pět let. Ve skutečnosti nejde o to včely něco naučit. "Včely se učit nedají, musíte se přizpůsobit tomu, co umí. Pochopit, jak přemýšlí, jak staví a nesnažit se je 'zlomit', ale pomoci jim v tom, kam je chcete dostat," vysvětlil postup Seibert.

Včely dostanou do úlu připravený tvar z voskového plátu, jehož díly jsou slepené včelím voskem. Včely mezistěnu kusadly ztenčí a prostor doplní tenkou a průsvitnou hmotou, voštinu zároveň zpevní. Včelař ji pak musí včas z úlu vyjmout, aby do ní včely nezanesly příliš medu.

"Ještě nás čeká hodně zkoušení. Záleží například na místě, kam voštinu v úlu pověsíte. Někdy ji včely ignorují. Do úlu se také musí vložit ve správný čas - od podzimu do jara včely nestaví. Pokud správnou dobu propásnete, začnou včely stavět až za rok," popsal autor záludnosti výroby unikátních svítidel. V jednom úlu mohou během roku vzniknout až tři. "Včely jsou velmi produktivní, snažíme se je ale nevysilovat a netrápit," dodal výtvarník, který si chce pořídit i vlastní včelstva.

Každé svítidlo je originál, nemají totožný tvar ani barvu. Jen co produkt získá osvědčení CE, bude k dostání v pražském showroomu, který Seibert buduje s několika sklářskými a šperkařskými výtvarníky. "Vše nám zkomplikoval covid-19, jsme připraveni otevřít, jakmile nám to koronavirová opatření dovolí," řekl.

Cena jednoho světla by se podle něj měla pohybovat kolem 8000 korun. Projekt má pomoci i včelařům, kterým půjde téměř pětina ceny. Letos plánuje Seibert vyrobit zhruba stovku svítidel Beehive.